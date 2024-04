“Megvételre kínálok Hajdú-Bihar vármegyében, Kabán egy két szobás, központhoz közeli családi házat. Az ingatlan beton alapon, tégla falazattal épűlt, fűtése három alternatív módszerrel lehetséges, gáz kazánnal, vegyestüzelésű kazánnal és klímával. Hőleadás radiátorral történik, amely hét éve lett korszerűsítve. Ekkor lett kicserélve a vegyestüzelésű kazán is, ugyanekkor a járólapok cseréje is megtörtént, valamint a konyhában a fali csempét is újra cserélték. A kisebbik szobában laminált parketta kerűlt lerakásra. A hűtő-fűtő klíma két éve lett beszerelve, a bejárati ajtó pedig egy éve lett kicserélve hőszigetelt műanyag ajtóra. A kert ideális méretű, 773nm, melyen gazdagon termő gyümölcsfák találhatók, többek közt szilva, kétféle körte, őszibarack, otelló szöllő, csörgő alma, rózsafa, golgota virág. Szomszédok kedvesek, a környék rendezett, a központ 8-9 perc sétatávolságra van, autóval 1.5 perc. Közelben bölcsőde, óvoda, iskola, idősek otthona, Városháza, boltok, cukrászda, pizzéria, gyógyfürdő.”

