A napokban kezdetét vette az érettségi időszak, hétfőn magyarból, kedden matematikából adhattak számot tudásukról a végzős diákok, az eddigi érettségi feladatokról, illetve azok nehézségeiről a Haonon tájékozódhatnak az olvasók. Szerda délután utánajártunk, milyennek találták a diákok, valamint a tanárok a történelem érettségi feladatokat.

A történelem érettségi feladatait Medve József történelem tanár értékelte a Haonnak

Forrás: Kiss Annamarie

Milyen volt a 2024-es történelem érettségi?

Medve József, a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium történelem szakos középiskolai tanára a Haon érdeklődésére elmondta, váltott néhány szót a gyerekekkel, amikor kijöttek az érettségiről, és úgy véleményezték a feladatokat, hogy nem voltak nehezek. Akadtak olyan végzősök, akik soknak találták a vallásra irányuló kérdéseket, de nyilvánvalóan ezt embere válogatja, hogy ki miben erős, mi áll hozzá közel.

– Olyan feladattípusok voltak, mint az előző években, nem okozott az idei történelem érettségi feladatsor meglepetést a végzősöknek. Nem volt nehezebb, mint az előző években. Erőszeretettel használták a képi és szöveges forrásokat, és azok alapján kellett rájönni a gyerekeknek a különböző fogalmakra, ezt azért is emelem ki, mert egyébként arra számítottunk, több lesz a tényanyag, de nem így volt – mondta. Rámutatott, szinte minden feladatban volt térképi, vagy képi ábrázolás, ami egyébként sokszor segítségére lehet a diákoknak, de meg is nehezítheti a dolgukat.

Ezek azért jelenthetnek nehézséget, mert a diákok sokszor egy-egy témában betanulnak dolgokat, és azt el tudják mondani, de az ábrás feladatoknál pont nem ez a lényeg. A válaszadást megnehezítheti, mert a források alapján kell eldönteniük, hogyan tudják összekapcsolni a látottakat a leírtakkal

– hangsúlyozta.

Nem volt nehéz, de oda kellett figyelni a feladatokra

Medve József elmondta, volt olyan feladat, amikor időrendi sorrendbe kellett tenni egyes állításokat, illetve természetesen volt szövegértés is. – Itt is igaz, aki többet tanul az évek folyamán, az könnyebben rátalál a megoldásra, nyilván kell gondolkodni, de azok a diákok, akik felkészülten érkeztek a történelem érettségire, rajtuk nem gondolnám, bármelyik feladat is kifogott volna. Kellett egy rövidebb, valamint egy hosszabb esszét is írni a 180 perc alatt, akiket kérdeztem, ők szinte egytől egyig a második világháború kirobbanása (rövid), valamint az Erdélyi Fejedelem etnikai és vallási helyzete (hosszú) témákat választották – mondta. Hozzátette, szinte minden diák segítségére volt a feladatoknál a történelmi atlasz.

– Nem volt olyan kérdés/téma a történelmi érettségin, amivel a diákok a középiskolai tanulmányaik alatt ne találkoztak volna – jegyezte meg.

Néhány érettségizővel találkoztunk a folyosón, akik egyöntetűen úgy fogalmaztak, nem volt nehéz a történelem érettségi, viszont voltak beugratós kérdések, oda kellett figyelni, de nem volt olyan feladat, amibe ne tudtak volna belekezdeni. Koszta János könnyűnek vélte a töri feladatsort, voltak benne szokatlan részek, amikkel még a felkészülés alatt sem nagyon találkoztak, vagy éppen máshogy voltak megfogalmazva, de ettől függetlenül úgy véli, teljesen vállalható volt.

– Körülbelül 150 perc alatt végeztem minden feladattal, volt időm átnézni, átolvasni, szóval elégedett vagyok – emelte ki.