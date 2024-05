Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban újra megnyitotta kapuját az ország legmenőbb luxusbörtöne. Elstartolt a Való Világ 12. évada, az első nyolc játékos között ott volt Sütő Georgina, VV Gina is, aki Hajdú-Bihar vármegyéből érkezett a játékba. Gina Berettyóújfalu mellől jött, a bemutatkozó kisfilmjében egy belevaló, szenvedélyes nőnek ismerhették meg a nézők; többek közt azt is elárulta magáról, szeret néha kicsit megőrülni. A Való Világ 12. beköltöző show-jába kitörő örömmel érkezett, nem tudta leplezni, mennyire boldog, hogy őt is beválogatták. De sajnos, nem szurkolhattunk neki sokáig, ugyanis az elsők között volt, akinek el kellett hagynia a játékot.

VV Ginának kellett elhagynia a Való Világ 12. luxusbörtönét

Forrás: RTL.HU

VV Gina történelmet írt a Való Világ 12. évadában

Arra kérlek titeket, hogy döntsetek jól és tényleg adjátok meg másnak a lehetőséget, hogy hazavigyék ezt a nyereményt

– fogalmazott bent a villában VV Gina, aki kampánybeszédével szó szerint történelmet írt a Való Világban, ugyanis eddig még senki nem buzdította a nézőket arra, hogy ellenfelére szavazzanak. Ennek meg is lett az eredménye, a nézők végül Valen mellett döntöttek. Gina villatársainak kijelentette: „Így távozni a villából sokkal jobb, minthogy egymásra rápakolgatjátok a jeleket, hogy na veled már nem szeretnék együtt élni.”

A napokban telefonon értük utol a hajdú-bihari egykori villalakót, aki a Haonnak elmondta, nagyon régóta vágyott arra, hogy bekerüljön a Való Világ realty-jébe, azonban hamar kiderült számára, nem neki való a játék. Nem úgy érezte magát a luxusbörtönben, ahogyan azt korábban megálmodta, ezért fogalmazott úgy a kortesbeszédében, ahogyan hallhattuk tőle, mert a szeretteinek akarta megüzenni, nem szeretne tovább játékban maradni. – Örülök, hogy részt vehettem a műsorban, így ez is kipipálva. Nagyon aranyos és cuki emberek vannak bent a villában, de kevés olyan karaktert véltem felismerni, amilyen én magam vagyok. Emiatt és talán a korkülönbség miatt is nem tudtam önmagamat adni, megmutatni, és ez zavart. Azért is akartam magam mögött hagyni a villát – fogalmazott.