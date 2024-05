Koszos darálót és bárdot is találtak a debreceni étteremben

A közleményben arról is írtak, hogy az étterem egésze rendezetlen, takarítatlan volt. Az ellenőrzést nehezítette, hogy az alagsori raktárban ‒ ahol számos, a tevékenységhez nem kapcsolódó dolgot is tároltak ‒ nem működött a világítás. Több helyiségben ‒ köztük a konyhában is ‒ a mennyezet, a fal és a padozat is sérült volt. A gépek, eszközök és berendezések ‒ mint például a húselőkészítő helyiségben lévő daráló, bárd és élező ‒ szennyezettek voltak.

Ezenfelül a konyhában, a hűtött munkapultban a tisztított, aprított zöldséget együtt tárolták az olvadó, nyers hússal. Az egységben nem állt rendelkezésre megfelelő számú mosogató sem, így a fogyasztóktól megmaradt szennyezett tányérok visszakerültek a konyha területére. A készételek melegen tartásáról nem gondoskodtak

– tette hozzá a Nébih.

Szennyezett eszközök a debreceni étteremben

Forrás: Nébih

A fentieken túl a szakemberek súlyos hiányosságokat tártak fel a dokumentáció kapcsán is. Az egység ugyanis a közlemény szerint nem rendelkezett a jogszabályoknak megfelelő, kötelező HACCP kézikönyvvel, nem működtetett nyomonkövetési rendszert, emellett az üzemeltető nem vezetett anyaghányad-nyilvántartást. Az ellenőrzés idején dolgozó szakács nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság továbbá 20 tétel, mintegy 66 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, továbbá megtiltotta annak forgalomba hozatalát és felhasználását. Az egység a hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.

A Nébih honlapja szerint az étterem működését május 14-től 27-ig függesztették fel.