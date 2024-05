Lezajlott a középszintű magyarérettségi hétfőn. A Haon az Ady Endre Gimnázium előtt kérdezte a kifelé igyekvő diákoktól, hogyan értékelik a nyelvi és irodalmi feladatsort. Habár a reggeli izgatott, energikus kezdés után néhányan kissé fáradtan, csüggedten lépték át az iskola kapuját, összességében pozitívan értékelték a végzősök a vizsgát.

Bunda Máté és Árva Milán sem találták nehéznek a magyarérettségi feladatait

Forrás: Czinege Melinda

– Jobban sikerült, mint amire számítottam. Nagyon nem vagyok humán beállítottságú, épp ezért nem is készültem rá annyira, hiszen a pontokban nem jelent nagy különbséget, de még így is könnyű volt – nyilatkozta Árva Milán. Bunda Máté, az osztálytársa hasonlóképpen vélekedett. Főleg az irodalmi feladatlaptól tartott, de egyszerűbb volt, mint gondolta. Hozzátette, a szövegértés és a novellaelemzés nagyon jó volt, mivel könnyedén lehetett róla beszélni.

Teljes mértékben teljesíthető volt, bár néhány feladat nem volt egyértelmű. Érződött, hogy inkább arra megy ki az egész, hogy gondolkozásra bírja a diákokat, mintsem a tudásukra hagyatkozzanak

– vallja Kornya Luca. Saját bevallása szerint azonban a próbaérettségik között volt, amit jobban sikerült megoldania.

Tanár értékelte a magyarérettségit

Megkérdeztük az Ady egyik szaktanárát is, hogyan látja az idei feladatsort. Hajas Zsuzsanna magyar szakos tanár szerint a magyarérettséginek volt a tantárgyak közül a legtöbb újdonsága az idén. A kódexekről szóló ismeretterjesztő szöveg szövegértését nem találta nehéznek, azonban újdonsága volt ennek a résznek, hogy nyelvtani feladatok is kapcsolódtak hozzá, ám ezek olyan könnyűek voltak, melyek a középiskolai felvételire is illik tudni. A tanárnő szerint a szövegértésben szokatlan volt továbbá, hogy több képi elemet is tartalmazott a korábbiaknál.

Új feladattípus volt az irodalmi teszt, amiről nem igazán tudta senki, mire számítson, hiszen az Oktatási Hivatal honlapján csak egyetlen mintafeladatsor jelent meg. Erre ráadásul nagyon nehéz felkészülni, mivel gyakorlatilag a teljes tananyagot tudni kell hozzá. A magyartanár szerint négy év alatt a felejtésnek van egy természetes folyamata is, hiszen, ami nincs mindennap előttünk, idővel elhomályosul.

Hajas Zsuzsanna egy stílustörténeti feladatot ítélt kevésbé könnyűnek, azonban – feleletválasztós feladat lévén – 50 százalékos esélye volt a sikernek.

A memoriterfeladat azért bizonyult nehéznek, mert nem a klasszikus versek közül származott: Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén című versében kellett négy szót kipótolni. A tanárnő úgy véli, a novellaelemzés nem érhette váratlanul a diákokat, hiszen egy érthető, világos elemzési szempontokkal bíró mű volt, így a diákok többsége valószínűleg ezt választotta.

Ennek a feladatnak az volt a nehézsége, hogy 16 lábjegyzet készült hozzá, mivel a köznyelvtől eltérő szavakat használt az író. Katonai és zenei szakszavakat a művelt és olvasott ember sem biztos, hogy ért: így a nadír, kaverna, paroli, kapszli, timpano

– mondta, hozzáfűzve, ezek ugyan nem lehetetlenítik el, azonban lassítják a megértést.

Hajas Zsuzsanna magyar szakos tanárnő értékelte a feladatokat

Forrás: Czinege Melinda

Új feladattípus volt a témakifejtő esszé is, Babits Mihály Ars poeticáját kellett kidolgozni három különböző korszakból származó vers alapján. A szaktanár a kapott szempontok közül a lírai beszédmód elemzését kifogásolta, mivel az nem elég konkrét. Szerinte a diákok dolga könnyebb, ha valamivel tárgyszerűbben van megfogalmazva, milyen elemekre kell figyelni.

Megemlítette, szintén újdonság, hogy a jó helyesírás nem pozitív pontszámot kap, hanem a hibák alapján kapnak levonást. Hajas Zsuzsanna hozzátette, az adys diákok többsége jó helyesíró, így bízik benne, hogy ez sem okozott gondot számukra.

A középszintű érettségi május 7-én, kedden folytatódik, a diákoknak matematikából kell bizonyítaniuk. Szerdán a történelem lesz terítéken, csütörtökön angol, míg pénteken német nyelvből érettségiznek a végzősök. A május 13-ai héten a szakmai vizsgatárgyakból, valamint biológiából, kémiából és ének-zenéből mérik a tanulók tudását, illetve idegen nyelvből kell vizsgázniuk. Az ezt követő héten fizikából, filozófiából, drámából és egyéb idegen nyelvekből kell érettségizniük az érintetteknek.