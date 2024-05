Szinte kilátástalan helyzetbe került a DVSC együttese a legutóbbi Ferencváros elleni vereséget követően – legalábbis néhány magát futballszakértőnek nevező „szurkoló” szerint –, de fogalmazzunk szebben: már nem a saját kezében van a sorsa a debreceni csapatnak. Olyannyira nem, hogyha a Felcsút megveri az MTK-t szombaton, matematikai esélye sem marad Szrdjan Blagojevics gárdájának a nemzetközi kupaindulásra. Amennyiben azonban ikszelne vagy kikapna a Fejér vármegyei PAFC, a Loki pedig nyerne a Fehérvár ellen, az utolsó fordulókig lenne sansza a Vasutasnak a negyedik pozíció elérésére. Persze, sehogy sem néz ki jól, ha a riválisok pontvesztéseiben reménykedik egy-egy gárda, összességében viszont ez is szükséges a jó eredményekhez. El lehetne kezdeni okoskodni – ahogyan azt a kommentszekcióban néhány magát professzorként aposztrofáló lelkes önkéntes teszi –, hogy mi lett volna ha? Ennyi erővel azt is nézhetnénk, mi lett volna, ha 4 éve Ferenczi lökete a Paks ellen a kapuba vágódik és bennmaradunk, vagy ha a Bate ellen nem kapunk gólt az „ezredik” percben, s a Debreceni VSC főtáblás lett volna legalább az EL-ben. Ugyan mi értelme lenne a múlttal foglalkozni? Inkább azon gondolkozzunk, mit meg nem adtunk volna – mondjuk az NB II.-ben egy Ajka elleni meccsre készülve –, hogy néhány esztendő és egy bronzérmes szezon után az utolsó fordulókban is lehet esélye szeretett klubunknak az újabb európai utazásra, még ha csekély is…

DVSC: Szrdjan Blagojevics ül majd jövőre is a Loki padján?

Forrás: NS-archív

A „szurkolókat” is meg lehet érteni, akik Szrdjan Blagojevics fejét követelik, ám ugyanez az ember volt a DVSC trénere tavaly, amikor több mint tízezren skandálták a nevét a bronzérem begyűjtésekor. Elvakultak sem lehetünk, hiszen tényleg valami hiba van a gépezetben, de biztos a vezetőedző az? Esetleg jobb lenne, ha menesztenék Szrdjan Blagojevicset, és az egész projektet újra kellene kezdeni, 8-10 játékos távozna, s a helyettük érkező (?) újak megszoknák (?) a légkört és a „terhet”, ami a Lokomotív gyönyörű címerével jár? Aligha. Volt sansza a csapatnak, hogy könnyen hozzuk a dobogót, de nem jött össze, így kell kivívni a kupaindulást, legalábbis mindent megtenni érte, s akkor is biztatni a kedvenceket, ha döcög a szekér.