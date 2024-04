A szeszélyes április hozta a formáját: ebben a hónapban szinte minden évszak megmutatkozott. Volt egy kis tavasz, egy rövid ideig nyarunk is volt - hú, de jó volt! - aztán a napokban egy erős lehűlésben volt részünk és nálam egy brutál jégeső is volt. Ez persze pár órával azután, hogy kitettem a csodaszép balkonnövényeimet és elmentem itthonról... – írta közösségi oldalán a debreceni születésű Bódi Sylvi. Mint írta, a növényeknek sem lehet egyszerű lekövetni ezeket a gyors és drasztikus változásokat, így különböző tippeket is adott, hogyan lehet védeni őket.

Én a kertemben próbálom őket azzal segíteni, hogy bioracionális növényvédőszereket használok. A hideg érkezte előtt permeteztem egy olyan biostimulátort, ami segít felkészíteni a növényt a hirtelen időjárás változásra és emellett erősíti a növény immunrendendszerét.