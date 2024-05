A fiatal énekesnő a hétvégén tartotta élete első turnéját, ami az Instagram-posztjai alapján hatalmas siker volt. Ám Nagy Bogi öröme nem lehet felhőtlen, hiszen az utóbbi időben nagyon rosszul van. A követőivel most azt is megosztotta, hogy érzi magát – számolt be róla a Metropol.

Bogi az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy mi történt vele:

1 hete megállás nélkül szédelgek. Olyan, mintha folyton ittas állapotban lennék. Időközben elkezdett zúgni a fülem, a jobb fülemre sokkal rosszabbul hallok, mint a másikra. Minden délután aludnom kell picit, mert gyenge vagyok. Pont most keltem. Nincs erőm semmihez. Nem tudom, mikor voltam huzamosabb ideig ilyen sz*rul. Azt sem tudom, hogyan hoztam le a hétvégi koncerteket.

A fiatal énekesnő már egy hete küzd a problémáival

Forrás: Nagy Bogi / Instagram

A balmazújvárosi származású énekesnő aggódik, hiszen nem tudja mi lehet a tünetek hátterében, ezért kénytelen lesz orvoshoz fordulnia.

Ez lehet a stressztől, lehet vírus, fül-orr gégészeti, neurológiai probléma vagy valami post covid cucc. Mindenesetre bejelentkeztem már dokihoz

– tette hozzá.