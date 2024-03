Szép modellkarriert futott be Bódi Sylvi – akinek kezdeti pályafutását nemrég a Haon is felelevenítette –, így hát nem csoda, hogy annak idején visszatérő vendége volt a magyar férfimagazinok címlapjainak. A még most is bonbaformában lévő hajdúsági kötődésű szépség nemrég Instagramján posztolt válogatást néhány szexi fotóról, amiken valószínűleg sok tekintet megakadt korábban. A gyűjtést az Origo szúrta ki, és többek között Playboy-, CKM-, valamint FHM-címlap is látható benne.

Dejó kis időszak volt ez

– kommentálta a képeket Bódi Sylvi, a hozzászólások között pedig egymás után küldték neki a dicséreteket.