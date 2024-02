Több videó is kering az interneten az Aquaman sztárjáról, Jason Momoáról, ahogy látszólag különösebb erőfeszítés nélkül találja telibe baltával a céltáblák közepét, az egyik ilyen felvételt például itt lehet megnézni. Mint arról többek között az Index is beszámolt, hasonló tudását csillogtatta meg nemrég a debreceni kötődésű Bódi Sylvi is, aki az Instagramjára tett fel egy videót arról, ahogy előbb megfontoltan hátrál, céloz, majd beletrafál a középső körbe. Az explaymate a sikeres mutatvány után fel is sikoltott örömében; valljuk be, azért ilyenkor valószínűleg mindenki hasonlóan tenne.

Nem érzem, hogy a balta dobásnál a nőiességnek szempontnak kellene lennie... Álljon bele a kívánt helyre és kész

– jegyezte meg az egyik kommentelőnek a közösségi oldalán, ahol egyébként rengeteg gratulációt kapott a telitalálatért.