A legkorábbi írásos forrás 1995 áprilisába nyúlik vissza, amikor a Hajdú-bihari Napló fényképet közölt a hajdúszoboszlói Béke Szálló színháztermében rendezett Helia-D arca elnevezésű nemzetközi manöken- és fotómodellverseny regionális döntőjének továbbjutóiról. Az ex-playmate ekkor 14 éves volt.

Napilapunk 1997. augusztus 21-i számában találkozhattunk újra a nevével, tudósításunk szerint két nappal korábban elnyerte Hajdúszoboszlón a Strand szépe címet, fényképet azonban sajnos nem közöltünk az utókor számára.

1998, a berobbanás éve

Egy év múlva viszont már senkinek sem kerülhette el a figyelmét az akkor 17 éves gimnazista, aki sikert sikerre halmozott. – Bódi Szilvia, a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szociális Szakképző Intézet harmadikos diákja megnyert már néhány szépségversenyt, egyszer tini szépségkirálynő is volt – ideje, hogy megismerkedjünk vele – írta a Hajdú-bihari Napló 1998. június 8-án, és egyúttal lehozta róla az első portrét a lap hasábjain.

1998 júniusában először jelent meg róla bemutatkozó anyag a Naplóban ezzel a képpel

Forrás: Napló-archív

A bemutatóból megtudtuk, nem tartja különösebben érdemnek, hogy arcra, termetre jóval mutatósabb az átlagnál, habár az alakjáért megdolgozik, s ezt nem bízza a véletlenre a jövőben sem. Mint mondta, szép arcvonásait inkább az édesapjától, termetét az édesanyjától örökölte. – Kedvenc sportja a versenyaerobic, évek óta edz hetente négyszer. Futni nem nagyon szeret, de igazi örökmozgó. Nem tudná elképzelni az életét egy irodában ülve. Jönni-menni, elintézni ezt-azt - ez az ő eleme. Egyetemet vagy főiskolát szeretne végezni, s valamiféle üzletemberré válni. Tanulmányi átlaga négyes, amely tantárgyat szereti, abban képes jól teljesíteni. Fogyókúrával nem kínozza magát, sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, a húst nem kedveli – ismertettük a Hajdú-bihari Napló olvasóival a részleteket.

Túljutott az 1998-as Elite Model Look elődöntőjén

Forrás: Napló-archív

1998. június 17-én arról számoltunk be, hogy túljutott az Elit Model Look ‘98 nemzetközi tehetségfelfedező szépségverseny elődöntőjén, és benevezett a Miss Hungary versenyre.

– Debrecen lassan a női szépség fővárosává növi ki magát – fogalmazta meg újságírónk az 1998. szeptember 15-i Naplóban, amikor arról adtunk hírt, hogy a 17 éves Bódi Szilvia második lett a már említett Miss Hungary verseny döntőjén a Budapesti Operettszínházban. Mint írtuk, a negyedikes gimnazista nem volt csalódott, hogy nem hozta el az első helyet, így is örült a 600 ezer forint értékű egzotikus útnak, amit fő ajándékként kapott.

1998 szeptemberében

Forrás: Napló-archív

Kelet-Magyarországról a nemzetközi vizekig

1999 februárjában három megyéből 16 lány versengett a Vigadó Dance Clubban a Kelet-Magyarország szépe címért. – A Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei versenyzők három öltözetben: az örök divatként jegyzett farmerben, fürdőruhában és estélyiben léptek a kifutóra a debreceni Stílus Divatstúdió vezetője, Katona Erzsébet szólítására.

Öten az 1999-es Kelet-Magyarország szépe döntősei közül

Forrás: Napló-archív

Az átöltözések alatti divatbemutatón a Kookai, a Perfecto, a Mándi és Szondi öltönyház kollekcióit, valamint az Up! együttes műsorát láthatta a közönség. Kelet-Magyarország szépe Bódi Szilvia 17 éves debreceni diáklány lett – jelentettük az eseményről a február 8-i lapszámunkban.

Az 1999-es Miss Európa versenyen

Forrás: Napló-archív

Szinte pontosan huszonöt éve már igazi magasságokban szárnyalt. 1999. március 20-án a Hajdú-bihari Napló fényképet közölt róla, amint a Királynők és prominens személyiségek című műsor egyik főszereplőjeként a színpadon pózolt a debreceni Aranybika Bartók Termében a Hajdúság Szépnek választott Bardi Nórával.

1999-ben egy másik szépséggel, Bardi Nórával

Forrás: Napló-archív

Az éves eredményeiről 1999. szeptember 3-án közölt lapunk egy részletes összefoglalót. – Sok minden történt az idén a csinos, gyönyörű lánnyal: leérettségizett, ráadásul igen szép osztályzatokat „kasszírozva be”; angol nyelvből felsőfokú vizsgát tett, s még júniusban saját „céget” hozott létre Bódi-Sztár Modell Stúdió néven. Már több rendezvényen vett részt a „lányaival, fiaival”, szerepeltek közös esten a népszerű ShyGys együttessel is. Hajdúszoboszlón modelltanfolyamot tartott, s Debrecenben is fog. A felnőttség küszöbét éppen átlépő lány olyan komolyan, talpraesetten intézi az ügyeit, mint egy öntudatos, harmincéves üzletasszony. Mobiltelefonja szinte ötpercenként megszólal a táskája mélyén, s gyorsan emeli is a füléhez, számára minden hívás fontos. A Kiskegyed címlapján már három alkalommal lehetett látni, s más képes újságok fotósai is szívesen kapják őt lencsevégre. Szépségversenyre az idén csak egyszer nevezett be, februárban Kelet-Magyarország szépe lett. A könnyűzenei műsorok búvárlói két klipben is felfedezhetik őt, a köztudatban nemrég berobbant debreceni Kerozin együttes két dalát (Dá dá-dá, Full House Téboly) kísérő mozgó képsorokat díszíti pompás alakjával és arcával – jelentettük a legfontosabb tudnivalókat.

1999 szeptemberében a kor szemöldökdivatját képviselve

Forrás: Napló-archív

Kimagaslóan indult a Szicíliában szervezett Miss Európa versenyen is a részvétele, elnyerte a Miss Mozi, majd a Miss Show elnevezésű címeket is, de hiába ítélték neki oda ezeket a díjakat, nem őt hozták ki győztesen, mint tájékoztattuk az olvasókat 1999. szeptember 14-én. Lapunknak azt nyilatkozta, több lány is irigy volt rá, főleg a spanyol versenyzők mutatták ki nyíltan ellenérzésüket, kisebb-nagyobb bosszúságokkal hátráltatták, például színpadra lépése előtt eldugták előle a Miss Hungaria-szalagot. Mint mondta, és mint tapasztalhattuk: szerencsére a történtek ellenére sem fordított hátat a szépségbiznisznek.

Az 1999-es Miss Európa versenyen

Forrás: Napló-archív