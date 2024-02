Elindult a jelentkezés a 2024-es Tündérszépe választásra! Az olvasók idén is online szavazhatnak majd, ki nyerje el a koronát, de vajon hogyan választottunk a régmúltban szépségkirálynőket? Tekintsen velünk vissza azokba az időkbe, amikor a legtöbb háztartásban még telefon sem volt, majd emlékezzünk közösen, milyen volt egy szépségverseny az internet hajnalán!

Az 1968-as Hajdúszoboszlói fürdő szépe választáson a húsz szépségkirálynő-jelölt felvonulása előtt a szervező városi tanács és a Hortobágyi Intézőbizottság biztosított programot a Hajdú-bihari Napló 1968. július 31-i száma szerint. Mielőtt megismerkedett a publikum a fürdőruhás versenyzőkkel, több ezren tapsolhattak a Hajdú Megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat nyár-őszi divatbemutatójának.

Az első helyezett a hajdúszoboszlói Székely Lívia lett, aki többek között egy egy éves fürdőbérlettel a farzsebében (bikinijében?) távozhatott.

Az 1968-as Hajdúszoboszló szépe versenyzői

Forrás: Napló-archív

Fürdőbálon döntöttek a legszebbről

1973 júliusában az olimpiai válogatott tartott bemutató vízilabda-mérkőzést a fürdővárosban, mielőtt megválasztották Hajdúszoboszló szépének Halász Katalin budapesti gimnazistát – immár harmadik alkalommal nyerte meg a versenyt, ahogyan a korabeli Napló írja.

Az 1973. július 31-i számból az is kiderül, hogy nemcsak a vízen, hanem szárazföldön is sztársportolókat láthattak a megjelentek, ugyanis a hajdúszoboszlói öregfiúk válogatott a magyar öregfiúkkal játszott. A Tichy, Mészöly és Buzánszky vezényelte nagyok fölényes győzelmet arattak, nem úgy, mint az est fő programja, az Országos Rendező Iroda Halló, itt Balaton! című műsora. – A közönség sajnos csalódottan és kiszolgáltatottan vette tudomásul, hogy a kétórásra tervezett műsor mindössze ötven percig tartott, s akkor is úgy ért véget, hogy nem lehetett tudni, mi történt a színpadon – számolt be újságírónk a napilap hasábjain.

Székely Lívia lett Miss Hajdúszoboszló 1968-ban (balról); az 1973-as Hajdúszoboszló szépe, és Tóth Renáta, a 2001-es szuper első

Forrás: Napló-archív

Ha tovább repülünk az időgépünkön, akkor tanúi lehetünk, amint a Matáv (ma Magyar Telekom) bevezeti Magyarországon az első lakossági ISDN szolgáltatást. A Wikipedia szerint ez 1999-ben történt, pont abban az évben, amikor a Hajdúság szépe címről a hajdúszoboszlói fürdőbálon döntöttek. A Hajdú-bihari Napló 1999. július 12-es száma arról tájékoztatott, hogy a 12 versenyző felvonulását megelőzően az Ámokfutók fellépését élvezhették a nézők.

Ízlésük szemmel láthatóan megegyezett a zsűriével: az első helyezett Bardi Nóra duplázott, a szakemberek és a közönség díját is ő vitte el, így két négynapos tunéziai nyaralással gazdagodott.

Tunézia, Shygys és a matematika csodája

A nádudvari Tél szépe választásnál 2000-ben igazi nagyágyúkra bízták a show-t. A háziasszony nem volt más, mint a korszak egyik legismertebb műsorvezetője, Pokrivtsák Mónika, mint írta a Hajdú-bihari Napló 2000. február 14-i száma. Azt is megtudtuk a lapból, hogy a versenyzők szabadidőruhában, fürdőruhában és estélyiben is megmutatták magukat, és míg átöltöztek, mazsorettcsoport, latintánc-bemutató és a popzene koronázatlan királyai, a Shygys együttes szórakoztatták a nagyérdeműt. A győztes Kiss Anita debreceni diáklány lett, arról azonban nem készült feljegyzés a utókor számára, hogy mit nyert az életre szóló tapasztalaton kívül.

Ahol nem ment a matek: középen Bujdosó Renáta, az egyik első helyezett

Forrás: Napló-archív

– Hajnali háromig tornacipőben keringőztek, rövidnadrágban és szandálban rokiztak a vendégek a kiürített medencében – jelentette újságírónk a Napló 2001. július 16-i számában a Hajdúság szépe választásról. A beszámoló szerint a mulatozás jobban ment, mint a számolás, a bíráknak ugyanis erőteljesen feladta a leckét a matek:

– Az est rendezője bejelentette, hogy a pontszámok összeszámolásánál tévedés történt, nem az az első, aki az első – olvashattuk az újságban, amiből kiderült, így végül két győztese lett az estnek: Bujdosó Renáta és Tóth Renáta, mindkét lány megkapta a 100 ezer forintos fődíjat. Tóth Renáta ráadásul nem pusztán első lett, hanem úgynevezett szuper első, mivel a közönség is őt látta a legszebbnek.