A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közöttiek nevezhetnek a regionális szinten induló országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépek résztvevőit.

Az első, regionális fordulóból három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe. A mezőny legmagasabb értékelését kapó, de az ítészek által nem kiválasztott versenyző közönségkedvencként még egy szavazáson megméretheti magát a másik hat régió „szívkirálynőivel”. A központi közönségszavazás nyertese is bejut a 22 fős fináléba.

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Befutottak, karriert építettek a Tündérszépek

S hogy miért éri meg jelentkezni? 2021 Tündérszépe, a debreceni Szabó Orsi korábban a verseny adta lehetőségeket emelte ki. Ő tavaly nyáron a Campus fesztivál online társműsorvezetője is volt, a Miss Word Hungary 1. udvarhölgye lett, és rendszeresen készülnek szebbnél szebb divatfotók róla.

2020-as Tündérszépünk, a 2023-ban időjósként is bemutatkozó, Zala vármegyei Tótpeti Lili 2022-ben a világ 40 legszebbje között képviselte hazánkat a Miss World Hungary győzteseként. 2022-es egyik döntősünk, a hatvani Balázs Lili tavaly a Miss CosmoWorld versenyen, Malajziában mutathatta meg, milyen szépek a magyar lányok. 2020-as első udvarhölgyünk, a győri Németh Vivien a 2021-es Miss World Hungary-n a legszebbek közé jutott, és mexikói fotózáson is részt vett már. A 2020-ban különdíjasként modellszerződést kapó, Nádudvarról induló Ludman Fruzsina social media menedzserként többek között Ördög Nórékkal dolgozik most már.

A nádudvari Ludman Fruzsina (bal szélen) többek között Ördög Nórékkal dolgozik most már

Forrás: MW-Archív

Lehetőségeket, élményeket kínál a szépségverseny

Az ő példájukból is látszik, hogy a Tündérszépek több mint szépségverseny: lehetőség, hogy újabb ajtók nyíljanak meg a hölgyek előtt, akár a szépségiparban, akár a médiában, de ha valaki csak az önbizalmát szeretné építeni, arra is kiváló választás a viadal. Legyen 2024 a te éved, váltsd valóra az álmaid Tündérszépként!