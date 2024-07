Az idén is megrendezte kisvasutas hétvégéjét a Nagyerdei Kultúrpark. Tematikus programokkal ünnepelték július 13–14-én az egyik legpatinásabb élményelemüket, az erdei kisvasutat – miközben épp ezen a hétvégén tartották a vasutasok ünnepét is. Az első napon készített képeket már meg is osztotta a park a Facebook-oldalán.