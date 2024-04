Az ügyészség indítványozza annak a fiatal férfinek a letartóztatását, aki egy közlekedési incidenst követően, előzés közeben rálőtt a megelőzött járműre, írja közleményében a Szabolcs vármegyei főügyészség.

Zavarta, hogy betartja a sebességhatárt

A megalapozott gyanú szerint április 23-án a kora esti csúcsforgalomban a 20 éves férfi, a barátja által vezetett személygépkocsival Nyíregyháza felől Debrecen irányába tartott a 4-es számú főúton. A fiatalok sérelmezték, hogy az előttük haladó jármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességhatárt betartva közlekedik, ezért szorosan mögötte haladva megpróbálták a gyorsabb haladásra kényszeríteni.

Az ügyészségi közlemény szerint amikor Újfehértót elhagyva egy egyenes útszakaszhoz értek, a sofőr a gépjármű előzésébe kezdett, majd amikor a személygépkocsi mellé ért, az „anyósülésen” helyet foglaló gyanúsított a lehúzott ablakon kitartott egy gáz-riasztó fegyvert, és célzott lövést adott le az autó motorháztetője irányába.

A vétlen sofőr megijedt a lövéstől, és lehúzódott az útpadkára, majd a rendszám leolvasása miatt követni kezdte a fiatalokat. Szerencsére sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett, azonban a gyanúsított szándékosan balesetveszélyes helyzetet teremtett – mutattak rá.

A lövöldöző fiatalt Debrecenben kapták el, és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügyészség indítványozza a közfelháborodásra alkalmas szándékos bűncselekmény miatt a fiatal férfi letartóztatását, mert alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen gyanúsított társát, vagy a tanúkat megfélemlítené, befolyásolná.

A drog is bejátszhatott

Az esetről a pénteki Tények is beszámolt, az adásban bemutatott biztonsági kamerás videón jól hallani a lövés hangját, de azt is látni, ahogy a két autó elhúz a főúton. A hírműsor szerint egy házaspár, a nyolcéves gyerekük és a kutyájuk utazott a kocsiban, amelyre rálőtt a fiatal. A helyszínen pénteken is jól látszódtak a féknyomok.