Vasárnap este nyolc játékos költözött be az RTL Klub Való Világ 12. című műsorának luxusvillájába, köztük VV Gina, aki Berettyóújfalu mellől érkezett a játékba, hogy végül ő legyen az, aki mindent visz. Ginát a bemutatkozó kisfilmjében egy belevaló, szenvedélyes nőnek ismerhették meg a nézők, aki többek közt azt is elárulta magáról, szeret néha kicsit megőrülni. A Való Világ 12. beköltöző show-jába kitörő örömmel érkezett, nem tudta leplezni, mennyire boldog, hogy őt is beválogatták. Nagyon úgy tűnik, többen örülnek annak, hogy a fiatal nő életét az elkövetkezendő hetekben figyelemmel követhetik, ugyanis már most szép számmal követik őt az Instagramon. Kíváncsian várjuk, milyen izgalmakat tartogat számunkra a hajdú-bihari valóságshow-szereplő, aki egyébként elsőként léphette át a luxusvilla küszöbét.

VV Ginának, a Való Világ 12. hajdú-bihari szereplőjének rengetegen szorítanak

Fotó: Hargitay Oliver / Forrás: RTL.HU

Hogyan vélekedik az egykori valóságshow-szereplő a Való Világ 12. évadának játékosairól?

– Kicsit irigy vagyok, néztem a beköltöző showt, és úgy látom, a mostani csapat sokkal jobb, mint a miénk volt, legalábbis én ezt gondolom – hangsúlyozta a Haon megkeresésére VV Piros, azaz Varga Piros, akit a Haon olvasói a Való Világ 11. kapcsán ismerhettek meg. A debreceni nőről már többször írtunk portálunkon, legutóbb Halastyák Fanni (Nemazalány) és Fenyvesi Barna (VV Barna) kapcsolatáról kértük ki a véleményét.

Piros úgy véli, a mostani beköltözők nagyon cukik és értelmesek, már most lehet látni, hogy jól kijönnek egymással, együttműködőnek látszanak, és lerí róluk, szeretnék jól érezni magukat a villában.

– Mindenki aranyos, ami hihetetlen jó, arról nem is beszélve, hogy sokkal jobb dolguk lesz, mint nekünk volt, hiszen ők nyáron lesznek bent a luxusbörtönben, ami valljuk be, sokkal kényelmesebb, mint télen – mutatott rá. Majd hozzátette, nem akar elhamarkodottan fogalmazni, nyilvánvalóan az első benyomás alapján tud véleményt alkotni, de ő is jól tudja, még bármit lehet, a benti kapcsolatok egyik napról a másikra is változhatnak.

A bezártság sok mindent kihozhat az emberből

– Sokan nem tudjuk, mit hoz ki belőlünk a bezártság, ez teljesen emberfüggő. Odabent nincs időérzéke a játékosoknak, valóban nem tudnak semmit arról, a külvilágban mi történik – hangsúlyozta Piros. Rámutatott, sokkal szerencsésebbek azok, akik elsők között költözhetnek be a villába, ezt Piros már csak azért is tudja, mert az előző évadban ő később kezdte a játékot, mint a többiek.

Amikor én átléptem a luxusvilla küszöbét, akkor már többek között szoros baráti kapcsolat alakult ki, nem volt egyszerű beilleszkednem. Odabent egy nap olyan, mint a való életben egy hét, annyi minden történek 24 óra alatt, hogy azt sokan el sem tudnák képzelni

– emelte ki. Továbbá kérdésünkre elmondta, a mostani srácok és csajok annyira szimpik neki, hogy simán kipróbálná magát az idei valóságshow-ban.

VV Pirost kérdeztük a Való Világ 12. első beköltözőiről

Forrás: Napló-archív

Gináról is kikértük a véleményét, akiről úgy vélekedett, egy nagyon vagány, belevaló csajnak találja, aki simán helyre tudja mag tenni a srácokat odabent, ha „rosszalkodnának”.