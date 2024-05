Az elmúlt hetekben többször beszámoltunk arról, hogy lassan húsz éve zajló kármentesítési eljárás zajlik a hajdúnánási Tedej Zrt-nél. Még 2005-ben végeztetett mintavételeket a vállalat Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9. szám alatti központi telephelyén a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, amely határozatában megállapította, hogy az üzemanyagtároló tartályok környezetében környezetszennyezés történt, a határértéket több mint százezerszeresen meghaladó TPH-értéket mértek. Az akkori hatóság kármentesítésre kötelezte az agrárcéget.

Mintegy húsz éve állapított meg a környezetvédelmi hatóság jelentős szennyezést a Tedej Zrt. területén

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A hajdúnánási önkormányzat közérdekű adatigényléssel fordult a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a Tedej Zrt.-nél folyamatban lévő kármentesítéssel kapcsolatban. Válaszában a környezetvédelmi hatóság arról tájékoztatta a hajdúnánási városvezetőséget, hogy az agrárcég Tedej főutcai központi telephelyén tartós környezetkárosodás történt.

Ennek eredete egészen 2005-ig nyúlik vissza, amikor az akkori környezetvédelmi hatóság a határértéket több mint százezerszeresen meghaladó TPH-koncentrációt mért, majd kármentesítésre kötelezte a vállalatot.

2016-ban, miután a kármentesítés során a Tedej Zrt. az előírtakat nem teljesítette, a hatóság megállapította a tartós környezetkárosítás tényét, amely az érintett terület földhivatali tulajdoni lapján jelenleg is olvasható. Az elmúlt közel húsz év történéseinek feltársára az önkormányzat újabb közérdekű adatigényléssel fordult a hivatalhoz.

Évekig nem foglalkozott a környezetszennyezés felszámolásával a Tedej Zrt.

– Az agrárcég továbbra sem kíván együttműködni az önkormányzattal, nem szolgál olyan adatokkal, amelyek alapján a lakosság hatékony védelme érdekében meg tudjuk hozni a megfelelő intézkedéseket. Erre való tekintettel kértünk bővebb tájékoztatást a környezetvédelmi hatóságtól – tájékoztatta a Hajdú Online-t Nagyné Legény Ildikó alpolgármester. Aláhúzta, mivel ugyanazon szennyező anyagokat mutatta ki a városrészről készült környezeti hatástanulmány, mint amelyeket húsz éve a Tedej Zrt. ottani telephelyén is felfedeztek, szükséges annak feltárása, hogyan zajlott, milyen eredményt ért el a kármentesítés.

A hatóság a dokumentumok jelentős részét rendelkezésünkre bocsátotta, köztük számos jelentést, hatósági iratot. Látható, hogy elkezdődött a kármentesítés folyamata, azonban mégse vezetett eredményre, nem csökkent kellő mértékben a szennyezettség

– ismertette a hajdúnánási alpolgármester. Hozzátette, huzamosabb ideig nem is kommunikált a Tedej Zrt. a hatósággal, ezért utóbbi meg is bírságolta vállalatot. – A dokumentumokból kiderül az is, amint tájékoztattuk az agrárcéget arról, milyen eredményeket hozott a mi vizsgálatunk, megkeresték a hatóságot azzal, hogy a koronavírus-járvány, majd a háború okozta gazdasági nehézségek miatt nem folytatták a kármentesítést, de a jövőben mindenképp pótolnák a hiányosságokat. A hatóság részletes tényfeltárásra kötelezte a Tedej Zrt-t, amelynek határidejét ez év december 2-i határidővel határozta meg – tette hozzá.

Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mindenki számára elérhetővé teszik a közérdekű információkat

– Évek teltek el úgy, hogy semmi sem történt, de mivel a cég képviselői nem is kommunikálnak velünk, így nem tudjuk azt sem, mikor akarják folytatni a kármentesítést. Mindenképp tovább kell lépnünk az ügyben, mert az önkormányzat által készíttetett vizsgálatok valószínűsítik, hogy tovább terjedt a szennyezettség a Tedej Zrt. területéről – emelte ki Nagyné Legény Ildikó. Hozzátette, a hatóság egyébként megkezdte az agrárcég területét környező területek vizsgálatát.

Május 30-án, csütörtökön képviselő-testületi ülést is tart az önkormányzat, a lakosság hiteles tájékoztatására az előterjesztések között közzé tesznek valamennyi dokumentumot, amit a környezetvédelmi hatóság rendelkezésre bocsájtott.

Az ügyben írásban kerestük a Hajdú Bihar Vármegyei Kormányhivatalt és a Tedej Zrt-t is. Előbbinél arról érdeklődtünk, milyen vizsgálatot folytatnak jelenleg a Tedej Zrt szennyezett területének környezetében, valamint mire számíthat az agrárcég, amennyiben nem tesz eleget a hatóság által szabott határidőnek. Utóbbinál pedig arról érdeklődtünk, mikor tervezik folytatni a kármentesítést, terveznek-e együttműködni és releváns információkat megosztani az önkormányzattal, lakossággal.