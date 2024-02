A minap Varga Piros közzétett egy bejegyzést az Instagram-oldalán, amiben arra kéri többek között a férfi követőit, hogy hagyják végre békén. Annyira elege lett, hogy néhány napra törölte az alkalmazást, mert úgy érzi, az emberek nem értenek a szép szóból.

Sajnos, sokan nem értik, de rengetegen zaklattok. Rengeteg a rosszindulatú, megkeseredett ember, akik unalmukban szidnak és jelentgetik a posztjaim – alaptalanul – állandóan. Sok fajta embert utálok, de a buta, tudatlan emberek a legrosszabbak

– áll a posztban. Mindemellett kitért arra is, hogy akadnak „rajongók”, akik képesek hónapokon át zaklatni őt minden egyes platformon. Van olyan, aki már a baráti társaságát is zaklatja, hogy szóljanak Pirosnak, ugyanis írt a lánynak és szeretné felvenni vele a kapcsolatot.

„Ha megnyitom az üzenetet, az a baj, ha nem kattintok rá, akkor az a probléma. Ha egyenesen elmondom, hogy nem akarok ismerkedni, akkor azt nem fogjátok fel. Nem tartozom senkinek semmilyen magyarázattal. Már sikerült oda eljutnom az ilyenek miatt, hogy hányingerem van, ha valaki bókol nekem. Undorodom a férfiaktól, mert nagyon sokan nem tudjátok, hol a határ, és nem vagytok képesek elfogadni a nemleges választ” – részletezte problémáját.

Megtalálta a lelki békéjét

Miután a fenti bejegyzés megjelent, telefonon felvettük a kapcsolatot Pirossal, aki megosztotta a Haonnal, féléve nagyon jól érzi magát, boldog attól, hogy kicsit visszavonult, és nincs rivaldafényben. Megtalálta a lelki békéjét, de az utóbbi időben rájött, fenntartani sokkal nehezebb a kiegyensúlyozott életet, mint azt valaha is gondolta.

– Sajnos, a saját bőrömön érzem, milyen az, amikor valaki internetes bántalmazásnak van kitéve. A közösségi média oldalakon sokan arc nélkül szólogatnak be másoknak, és sokszor olyan rosszindulatú, undorító megjegyzéseket tesznek, ami már gyomorforgató. Ez pontosan az az eset, amikor egyes emberek a másik háta mögött elmondják a véleményüket, de az illető szemébe azt soha nem fogalmazzák meg. Pontosan ugyanezt élem most át én is, csak éppenséggel nem arról van szó, hogy valaki a szemembe kedves, másoknak meg azt mondja, nem kedvel. Konkrétan trágár szavakkal illetnek, és megosztják velem a gondolataikat, csak álarc mögé bújnak; ezt ők biztosan nagyon élvezik, én viszont már kevésbé – hangsúlyozta.

Rögtön hozzátette, ezt a fajta bántást sikerült elengednie, próbál tudomást sem szerezni róla, azonban felváltotta valami sokkal zavaróbb, mégpedig az, hogy „a férfiak nem értenek a szép szóból”.

– Vannak olyan „udvarlóim”, akik naponta írnak annak ellenére, hogy már rengetegszer megválaszoltam nekik, nem akarok tőlük az égvilágon semmit. Nem túlzok, volt olyan, aki egy éven keresztül minden egyes nap írt – ami egyszerűen felfoghatatlan számomra, nem értem, hogy lehet valaki ennyire értetlen. Persze, először kedvesek, azonban miután nem az a forgatókönyv valósul meg, amit elképzeltek, akkor megváltozik a fellépésük felém, utána jönnek a bántó, szidalmazó üzenetek. Az egyik pasi megírta nekem, legalább fogadjak el tőle egy szál rózsát, mire felvilágosítottam, nem fogadom el, hagyjon békén, akkor dühös lett és mindenfélét írt – ezekbe teljesen belefáradtam. Meguntam! – összegzett.

Üzent az olvasóknak

Az egykori valóságshow-szereplő kérdésünkre kijelentette, nincs senkije, de jelenleg nem is akar kapcsolatot. Novemberben volt a legutóbbi próbálkozása, de a férfival nem volt idejük egymásra, nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan elképzelték, így csak barátok maradtak. – Csak magammal akarok foglalkozni, nem kívánok időt, energiát szánni senkire sem. Nyilvánvalóan nem azt mondom, ha szerelembe esnék, vagy megismernék valakit, aki nagyon tetszik, akkor ellökném magamtól, mert nincs így, inkább azt mondom: tudatosan nem akarok ismerkedni. Itt inkább az a probléma, hogy a sok értetlen pasi miatt eljutottam arra a pontra, hogy már az is idegesít, ha valaki kedvesen közeledik, mert annyi rossz példa lebeg előttem, szinte el sem tudom hinni, hogy akadnak normális férfiak, akik értenek a szép szóból – mondta.

VV Piros (Varga Piroska) korábban interjút adott a Naplónak a villában töltött időről

Hozzátette, jelenleg Debrecenben él, élvezi a nyugalmat és egyáltalán nem vágyik a pörgésre. Egy parfümüzletben dolgozik, mellette pedig női szabónak tanul, ugyanis az az álma, hogy egyszer divattervező legyen. A barátokat is szelektálta, tényleg csak azokkal van kapcsolatban, akik közel állnak hozzá és szeretik, megértik őt, velük szokott találkozni, de szórakozni nagyon keveset jár el otthonról.

– Csak olyan emberekkel szeretném körülvenni magam, akik építenek, és nem veszik el az energiámat. Szabadidőmben otthon vagyok és tanulok, havi egyszer elmegyek a barátnőimmel beülni valahova, meginni néhány italt, de nem annyit, hogy másnap egész nap az ágyban fetrengjek és ne emlékezzek az estére – jegyezte meg nevetve. Elárulta, nem szokott másnapos lenni, de nem is szokott annyi alkoholt fogyasztani, hogy veszélyben érezze tőle magát.

Piros a Haon által azt üzeni a férfiaknak, keressék meg a „nem” jelentését a szótárban.

A nemet nem megértetni kell, hanem elfogadni. Ne várjatok tőlem magyarázatot, mert a visszautasítást nem kell megindokolni

– hangsúlyozta.