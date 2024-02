A napokban befejeződött az Éden Hotel, az RTL stratégiai reality műsora, amiben több debreceni kötődésű fiatal is kereste a szerelmet, illetve harcolt a csodálatos fődíjért. A huszonegy éves szőke bombázó, Zsófi is Debrecenben született, aki a Haonnal megosztotta, nem sokáig tétovázott, amikor döntenie kellett, részese akar-e lenni egy álomnyaralásnak.

Zsófit a műsorból való távozása után telefonon értük utol, és arról faggattuk, hogyan vélekedik a játék után a többi versenyzőről, továbbá kíváncsiak voltunk, mire költötte/költi a villa falai között megszerzett 3 millió forintot.

Mielőtt igent mondtam a játékra, előtte néhány hónappal lett vége egy kapcsolatomnak, és hiába szakítottunk, utána is ment a huzavona. Úgy voltam vele, a játék tökéletes lesz arra, hogy végleg elfelejtsem az exem. Nem voltak hiú ábrándjaim, sejtettem, hogy nem a műsorban fogom megtalálni az igazit, abban viszont biztos voltam, bezárva ismeri meg magát igazán az ember

– osztotta meg portálunkkal a fiatal lány, aki 35 napot töltött a versenyben. Mint mondta, egyáltalán nem gondolta, hogy ilyen sokáig eljut, az volt a fejében, talán 7-8 nap után kiesik, de nem bízott annyira magában, hogy egészen a végéig eljut (utolsó előtti nap hagyta el a villát).

Zsófi a műsor előtt néhány hónappal szakított a barátjával

Az Éden Hotelben nem bízott senkiben

– Én voltam az első csábító, ennek ellenére elég jó kapcsolatot ápoltam a többiekkel, voltak szövetségeseim, kialakultak barátságok is. A legelején Viktorral és Szanival töltöttem a legtöbb időt, de Szanival nem volt hosszú életű a benti barátságunk, ugyanis Szani és Arni között elindult valami, és ugyebár tudják a nézők, nekem nagyon bejött Arni az elején, később ebből is voltak viták, konfliktusok. Viktorral utána is jól elvoltunk, viszont őt kirakta Lovi a játékból, ami miatt volt egy időszak, amikor nagyon egyedül éreztem magam.

Nem tudtam bízni senkiben, azt hittem, mindenki rosszat akar nekem, azt szeretnék, hogy távozzak a műsorból: nagyon rossz érzés kerített hatalmába. Majd Fannival megtaláltuk a közös hangot, ő volt bent a támaszom. Akkor Norbi volt Fannival, így a sráccal is jó volt közöttünk a viszony, így kialakult hármunk között egyfajta barátság, szövetség

– hangsúlyozta.

Érdeklődésünkre az Arnival való kapcsolatáról is beszélt. – Arni szinte soha nem volt őszinte felém, semmi jelét nem mutatta, hogy úgy nézne rám, mint potenciális jelöltre. A pali csak taktikázott, mindenkit szédített, nagyon jól tudta, a lányok mit szeretnének tőle hallani, és ezt meg is adta nekik. Többször hangsúlyozta a többiek előtt is, hogy a zsánere vagyok, mégsem alakult ki közöttünk semmi, ő csak a játékra fókuszált, és arra, minden lány érte legyen oda. Tipikusan az a pasi, aki jól néz ki, de az értékrendünk már nem egyezik – nyomatékosította.

Büszke az elért eredményre

Zsófi több játékossal a mai napig jó kapcsolatot ápol – Kendy, Balázs, Lovi, Fanni, Szani és Jázmin –, velük bármikor szívesen találkozik, megbeszéli az élet nagy dolgait.

Büszke vagyok magamra, hogy nem tudtak a többiek kirakni a játékból, bármennyire is akartak, magam döntöttem úgy, hogy távozom, és így nálam landolt 3 millió forint. A nyereményt szeretném majd a saját üzletembe befektetni, félre van téve, nem nyúlok hozzá, ugyanis az álmom, hogy saját tetováló szalonom legyen Debrecenben. A szülővárosomban jól érzem magam, nyilván sokat járok Budapestre is, már csak a munkáim, barátaim miatt is, de mindenképpen Debrecenben szeretnék letelepedni

– fogalmazott. Hozzátette, jelenleg is ismerkedik, mindig akad fiú, aki felkelti az érdeklődését, de komoly kapcsolatot nem szeretne mostanában kialakítani senkivel. –Korábban mindig volt valaki mellettem, soha nem tudtam csak magamra koncentrálni, ebben szeretnék változtatni, hogy én legyek az első saját magamnak, ne azt kelljen szem előtt tartanom, másnak mi a jó – tette hozzá.

Zsófi tetováló szalonra szeretné fordítani nyereményét

Jellemfejlődésen ment keresztül

Zsófi arról is beszámolt, hogy komoly jellemfejlődésen ment keresztül a luxushotel falain belül, ennek ellenére a mai napig sem néz mindig boldogan a tükörbe. – Nem az a Zsófi tért haza, aki a játék előtt voltam, sokan kinevetnek, amikor erről beszélek, viszont csak az tudja, mennyire meg tud változtatni valakit egy hasonló műsor, aki a saját bőrén tapasztalja meg, átélni a játék minden egyes percét. Rengeteg olyan élethelyzettel találkoztam a villában, amilyenekkel a való életben soha: megtanultam kezelni az embereket. A hétköznapokban, ha nem kedvelünk valakit, akkor tudomást sem veszünk róla, nem nézünk rá, nem szólunk hozzá – ezt odabent nem tehettük meg. Hiába irritált valakinek a személye, attól függetlenül le kellett ülnöm vele egy asztal mellé, meg kellett fogalmaznunk egymás szemébe, mit gondolunk a másikról. Nem volt könnyű, voltak pillanatok, amikor nagyon megviselt, de ma már úgy gondolok ezekre a helyzetekre vissza, mint egy feladatra, próbára, ami ellen győzedelmeskedni tudtam – jegyezte meg.

Kitért arra is, meg kellett tanulnia bizalmat kialakítani mások felé, a műsor előtt ez nehezen ment neki, de hazatérve úgy érzi, ezen a téren is sokat fejlődött.

Sokkal érettebbnek gondolom magam, mint egy évvel ezelőtt. Egyáltalán nem gondolom magam gyereknek, jó rálátásom van a dolgokra. Nem túlzás azt kijelentenem, a játék mindenféleképpen a javamra vált: megtaláltam önmagam! Az már csak hab a tortán, hogy nem üres kézzel jöttem haza

– húzta alá.

