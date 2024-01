A legjobb tulajdonságom, hogy nagyon jól nézek ki. Teljes mértékben meg vagyok magammal elégedve, vagány srácnak tartom magam, aki szeret beszélgetni. Izmos, jó testfelépítésű focisra vagyok, akiért élnek-halnak a lányok

– hangsúlyozta bemutatkozójában a debreceni származású fiatalember, Kenderesi Dávid „Kendy”, aki 36 napot töltött el az RTL stratégiai reality műsorában, az Éden Hotelben.

Nem akart csalódást okozni

Kiesése után megkerestük a huszonkét éves focistát, aki elmondta a Haonnak, nagyon örül annak, az elsők között költözhetett be a villába. – Azt kaptam a műsortól, amire számítottam, ugyanis azért mentem, hogy jól érezzem magam, kipróbáljam magam egy ilyen játékban. Kíváncsi voltam, hogyan viselkedek, ha teljesen más impulzusok érnek, mint a való életben. Úgymond egyfajta önfejlesztésen mentem keresztül, amiért örökre hálás leszek a műsornak. Meglátásom szerint egy erős, egyéni karaktert hoztam, akin nemcsak a villa falain belül nevettek sokan, hanem a nézők is jól szórakoztak velem/rajtam. Ez volt a cél – fogalmazott. Kiemelte, édesapjának is bizonyítani szeretett volna, mert sokat köszönhet neki.

Elváltak a szüleim, apa mindig mellettem állt, és azt akartam, hogy ő is megtapasztalja, nemcsak a sport területén vagyok jó, hanem másban is, amibe belekezdek. Tehát nyugodt szívvel elengedhet a nagyvilágba, nem fogok csalódást okozni

– jegyezte meg.

Kendy sok mindenkivel jó kapcsolatot ápolt a villában, ami állítása szerint a kinti életeben is megmaradt.

Jelenleg a fővárosban élek, Arni és Lovi is közel laknak hozzám, szó szerint megalakult a kis triumvirátusunk, jó barátok maradtunk, ami bent sem volt kérdés

– mondta. Kiemelte, fájdalmas volt számára harmadikként kiesni, de talán az még rosszabbul érintette volna, ha a döntőben Arnival kellett volna megküzdenie a főnyereményért.

Direkt cserélgette a párjait az Éden Hotlben

– Tudatosan építettem fel a játékom, nem az volt a célom, hogy valamelyik lánnyal párba álljak, és vele végigvigyem az egészet, hanem pont ellenkezőleg. Folyamatosan „cserélgettem” a párjaimat, mert azt gondoltam, a többiek azokat fogják kiszavazni, akiben vetélytársat éreznek. Nem akartam célkereszt lenni, és a taktikámnak köszönhetően sokáig nem is voltam az. Nyilván szerettem volna döntős lenni, ahogyan másokat, engem is vonzott a 20 millió forint, de nem bánom, hogy így alakult – tette hozzá. Megosztotta, Arninak megígérte, a végsőkig kitart mellette, ő pedig mindig kitart az ígéretei mellett.

A döntőben Arniék mellé álltam, a szívem és az eszem is így látta jónak. Ha Fanniék nyerték volna meg a játékot, azt sem bántam volna, ugyanis mindkét pár megérdemelte, színes egyéniségek és jól játszottak

– hangsúlyozta.

Kendy a játéktól nagyon sokat kapott, megtanulta, kikben bízhat, és kik azok, akik elárulhatják.

Nem biztos, hogy azok akarnak nekünk jót, és azok az őszinték, akik a szemünkbe a legkedvesebb arcukat mutatják. A döntéshozó képességem is jobb lett, bizonyos szituációkban megtanultam, hogyan tudok higgadt maradni és a lehető legjobbat, legtöbbet kihozni egy adott helyzetből

– húzta alá. Leszögezte, amikor bement, akkor egy bolondos fiú volt, viszont a játék végén egy érett férfi távozott a villából.

Fellángolt a tűz közöttük

A fiatal huszonkét éves megosztotta portálunkkal, időközben rátalált a szerelem, de nem akárkivel alkot egy párt. Fannival, aki szintén az Éden Hotel játékosa volt, a műsor után sokat találkoztak, egyre közelebb kerültek egymáshoz, majd egymásba szerettek, ma már együtt is laknak.

– Mindkettőnk meglepetésére fellángolt a tűz közöttünk, és amellett döntöttünk, hogy kipróbáljuk, mennyire tudunk helytállni egy kapcsolatban. Sokat udvaroltam neki, egy a baráti társaságunk is, szóval nem menekülhetett – fűzte hozzá Kendy mosollyal az arcán.

Sokat köszönhetek a műsornak, de a legnagyobb ajándék Fanni, akivel jól alakulnak a dolgaink, remélem, ez a jövőben sem fog változni. Hogy mi lesz hosszútávon, azt nem tudom, de elég bizakodó vagyok

– fűzte hozzá.