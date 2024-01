Videóüzenetben vallott érzéseiről Jákob Zoltán

A műsor után a párról folyamatosan jelentek meg cikkek, a nézők is találgattak, vajon együtt maradnak-e, hogyan tervezik a jövőjüket stb. Nem sokkal később, november végén a történetük nem várt fordulatot vett, november végén videóban üzent követőinek a milliárdos a Facebook-oldalán, aki éppen Mauritiuson nyaralt.

Amikor Dubaiból visszatértem, akkor hoztunk egy döntést Bettivel, és arra jutottunk, hogy külön folytatjuk

– fogalmazott a videóban. A Nagy Ő kitért Enikőre is, aki a távozásakor azt mondta neki, biztos Zoltánra is vár valahol egy nő, egy igazi szerelem. „Bízom benne, Enikőnek igaza van, és megtalálom a társam, hiszen most nincs más dolgom, minthogy keresek tovább” – tette hozzá tavaly év végén.