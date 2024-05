A BMW Group Gyár Debrecen Képzési Központjába látogatott a Tóth Árpád Gimnázium csaknem 80 tanulója az iskolai pályaorientációs napjon, olvasható a debreceni gyár Facebook-oldalán. A vállalat debreceni kollégái több karrierutat is bemutattak a diákoknak, meséltek tapasztalataikról és a mindennapi munkájukról is. A rendezvény végén a résztvevők bejárhatták a Képzési Központot is.