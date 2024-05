„Beköszöntött a tavasz, és így a költöző madaraink is visszatértek hozzánk. A hazai füstifecske és a molnárfecske állomány az elmúlt 20 évben jelentősen lecsökkent, így természetvédelmi státuszuk védett lett. Ezek a madarak megvédenek minket és terményeinket a kártevő rovaroktól. Egy fecske éves szinten 1,5-3,5 kilogramm rovart fogyaszthat el, tehát nem csupán természetvédelmi kötelességünk odafigyelni rájuk, hanem saját érdekünkben is fontos lehet, hogy a ház körül legyen legalább egy fecskefészek” – osztotta meg közösségi oldalán Hajdúhadház önkormányzata. A város idén is meghirdeti a fecskék megvédésére irányuló akcióját, így – az elmúlt évekhez hasonlóan –, aki lefotóz ingatlanján egy fecskefészket és eljuttatja a képet postai vagy elektronikus úton az önkormányzat címére június 2-ig, cserepes virágot kap ajándékba.