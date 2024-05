Sziréna 1 órája

Rendőrségi drónok Hajdú-Biharban – mutatjuk, hol csaphatnak le gyakrabban

Gali Sándor, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság első embere beszámolójában számos statisztikát ismertetett. Ezek kapcsán egyebek mellett az is kiderült, hogy a jövőben rendőrségi drónokat is nagyobb számban vetnek majd be a szabálysértések visszavetése érdekében.

BDR Média BDR Média

Sűrűsödhetnek a rendőrségi drónos közlekedési ellenőrzések Berettyóújfaluban, ahol bár emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma 2023-ban, jónak nevezhető a közbiztonság. Gali Sándor rendőrkapitány beszámolójában aláhúzta, a lopások emelkedése miatt óva inti a helyieket a túlzott jóhiszeműségtől. Rendőrségi drónokkal bevetésével is igyekeznek gátat szabnia közúti szabálysértések számának

Forrás: Illusztráció / MW-archív Részletes statisztikát közöltek A 14 ezres város – a helyi képviselő-testület által elfogadott – közbiztonsági beszámolójából kiderül: tavaly 227 bűncselekmény vált ismertté az előző évi 179 után, ugyanakkor ez a szám 2010-ben 700 felett járt, s az akkori 48 százalékos nyomozáseredményesség mára 86 százalékosra javult. A testi sértések (12-ről 18-ra) és a garázdaságok (13-ról 19-re) emelkedése mellett nőtt a lopások (43-ról 60-ra), azon belül a betörések (1-ről 12-re) száma. Az országos tendenciához hasonló az online csalások (12-ről 29-re) növekedése. Ugyanakkor autólopásra évek óta nem volt példa, továbbá elenyészően fordul elő gépkocsi-feltörés (2019 óta egy ilyen bűneset volt) – olvasható ki a rendőrségi összegzésből. A város közbiztonsága kapcsán fontos megjegyezni, hogy az elmúlt öt évben nem történt emberölés és 2019 óta mindössze három rablás (tavaly egy) miatt indult eljárás. Sokatmondó adat, hogy csak 2010-ben még 10 rablásban kezdtek nyomozni. Stagnált a szabálysértések volumene (2022: 104, 2023: 103); ezek háromnegyede tavaly is vagyon elleni jogsértés (lopás, rongálás) volt, míg a fennmaradó rész többségében engedély nélküli járművezetésért indított eljárást a rendőrség. Rendőrségi drónokkal a biztonságért A Hajdúszoboszlóról érkezett Gali Sándor ezredes – aki a fürdőváros kapitányságát 13 éven át vezette – 2023 őszén vette át a berettyóújfalui rendőrség vezetését Tóth Ferenctől, aki a püspökladányi kapitányság élére került. A váltás nem szakmai, hanem jogszabályi okokból történt, ugyanis egy vezető immár legfeljebb kétszer 5 évig töltheti be egy-egy városi kapitányság vezetői tisztségét. Gali Sándor Berettyóújfaluban – erről ő maga beszélt a márciusi képviselő-testületi ülésen – a korábbi tapasztalatainál sokkal többször szembesül azzal, hogy a helyiek jóhiszeműbbek, óvatlanabbak. Így nyitva hagyják a kaput, a garázst, a lakásuk ajtaját, az autóban hagynak értékeket. Az ülésen elhangzott: a testi sértések fele, a garázdaságok többsége történt közterületen, míg az erőszakos bűncselekményeknél az elkövetők és a sértettek jelentős része is kiskorú. A kapitány érkezésével nőhet a drónos közlekedési ellenőrzések száma, amellyel hatékonyabban kiszűrhetők a durva szabálysértések (tiloson áthaladás, elsőbbségadás elmulasztása, szabálytalan előzés stb.). Az ezredes minél inkább bevonná a polgárőrséget a vagyon elleni és az online bűncselekmények megelőzésébe. Gali Sándor a mobilitást nevezte meg olyan tényezőként, amely esetében örülne több erőforrásnak.

Közlekedési balesetek is indokolják a beavatkozást Berettyóújfalu közigazgatási területén tavaly 27 személyi sérüléses közlekedési balesetben 41-en sérültek meg (30-an könnyebben, 9-en súlyosan, 2 személy elhunyt). Tavalyelőtt és tavaly is egy-egy balesetben játszott közre az ittasság. Az okozók zöme az autósok (18) közül került ki, de tehersofőrök (3) és gyalogosok (2) is voltak közöttük. A beszámoló szerint 2023-ban a rendőrkapitányság illetékességi területén több mint 19 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek, ezekkel 93 ittas járművezetőt szűrtek ki.

A traffipaxok mintegy 3300 üzemórában működtek, ami átlagosan napi 9 órát jelent, és 6717 esetben kellett intézkedni.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai biztonsági öv, gyermekülés, bukósisak használatának elmulasztása miatt naponta átlagosan 3, elsőbbségadás elmulasztásáért napi 2 esetben intézkedtek. A kiszabott pénzbírságok egy főre vetített átlagos összege a 2022-es 37-ről 43 ezer forintra emelkedett. A beszámoló azt is tartalmazta, hogy a Berettyóújfaluhoz közeli Mezősas, Mezőpeterd, Váncsod, Gáborján és Szentpéterszeg településekkel egy négyfős körzeti megbízotti csoport foglalkozik (ez egyébként fejenként 4 és fél ezer lakost jelent...).

