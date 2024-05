Nádudvar Város Önkormányzata május 8-án ünnepélyes rendezvényen adta át a „Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvaron” című projekt keretében megvalósult Alkotmány utcai Roma Közösségi Házat. Az ezen projekthez tartozó két szociális bérlakásra, a Nádas, illetve a Lukács Dénes utcán, már megtalálták a pályázati előírásoknak megfelelő lakókat.

Maczik Erika polgármester kérdésünkre elmondta: hatéves projektet zártak le a mai napon. Ez még az előző időszakból örökölt, a korábbi városvezetés nyertes projektje. Habár a forrás már akkor is kevésnek bizonyult, de az önkormányzat plusz saját forrás bevonásával be tudta fejezni a projektet.

A projektek egy része már megvalósult

2019-ben öt futó projektet vett át Maczik Erika városvezetőként 580 millió forint összértékbe. Utána ehhez az elmúlt négy és fél évben hozzáadódott még 2,2 milliárd forintnyi beruházás, tehát ebben a ciklusban mintegy 2,7 milliárd forint értékű beruházás épül be a városba – mindez a vármegyei önkormányzattal való szoros együttműködésnek is köszönhetően. A projektek egy része már megvalósult, egy részük folyamatban van s a tervező asztalon is található még néhány.

Ez a „szocrehab” pályázatuk öt projektelemet tartalmazott: futópálya kialakítást, az Alkotás utca aszfaltozását, ezt a közösségi ház-felújítást és a két szociális bérlakás felújítását. Mindez azért is tartott eddig, mert módosították a szakmai tartalmat: járda helyett aszfaltos út épült, mivel ez szolgálja jobban az itt élők életkörülményinek javulását. Az utak építése folytatódik idén is a településen.

Az elkészült roma közösségi ház

Forrás: Marján László

A házra visszatérve a városvezető hangsúlyozta, hogy az épületet meg kell tölteni élettel, értelmes, előremutató programokkal, szolgáltatásokkal, amelyekkel a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítik. Fontos az együttműködés az egészségfejlesztés terén is, amely nem csupán a roma közösség, hanem a környék, a Seregélyes kert minden lakója számára előnyös., de mindenki előtt nyitva áll a ház. Tehát a fejlesztések sora nem ér itt véget, hiszen kiváló az együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőéivel, akik már roma, számos sikeres pályázatot tudhatnak magukénak.

A további tervek között szerepe az udvar rendezése, szabadtéri közösségi tér kialakítása főzőhellyel, a gyerekeknek való játszóelemekkel. Idén nem volt lehetőség, de a közösségi kert művelése, ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is fontos feladatuk lesz.

A hátrányos helyzetűeknek is szólnak

Bodó Sándor országgyűlési képviselő szerint a felzárkóztatás érdekében cselekedni mindig egy kicsit megosztó az emberek számára, mondván: nekem sem segít senki. Ezért a többségi társadalom számára meg kell értetni: mindig vannak, akik támogatásra szorulnak, s nem tudhatjuk, hogy mikor, ki kerül ilyen helyzetbe. Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke felhívta a figyelmet, hogy a mostani fejlesztési források között is elérhetők lesznek olyan foglalkoztatási célú pályázati lehetőségek, amelyek kifejezetten a hátrányos helyzetű rétegeknek szólnak, és segítenek élettel megtölteni ezt a közösségi házat is.

A beszédek után a kulturális programok következtek: versmondás, éneklés, táncok is színesítették a megnyitót, amelyet szalagátvágás és az épület bejárása követett.