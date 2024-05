Már reggel hat órától megindult a mocorgás az Emőd-tavi rendezvénytéren, hiszen a sátraknál készülődni kezdtek a főzőversenyre benevezett helyi közösségek, baráti társaságok. Molnár István, a helyi polgárőr alelnök ezen reggelen a krumplireszelésből nézett fel kérdésünkre, hogy mit ügyködik. Lepcsánkát készített, mert arra minden majálison nagy igény mutatkozik a kollégái, barátai körében, mint később kiderült, délig hét adagot gyúrt össze és sütött ki, de egy falat sem maradt belőle, olyan kelendő volt. A hivatalos programfolyamot a helyi mazsorettesek díszes, zenés felvonulása vezette fel, majd a megnyitón, az egy éve ünnepélyesen átadott rendezvénytéren Maczik Erika, Nádudvar polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy vegyük észre magunk körül mindig a pozitív változást.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő a színpadon mellette álló Szőnyi Imrétől megkérdezte, hogy esetleg leülne-e, mire a Hortobágy legidősebb örökös pásztora mind a száz éve bölcsességével válaszolt:

Nem csúfoskdom! Meg különben is itt van nekem a kampós botom, amely egy igaz pásztornak mindig elengedhetetlen eszköze a mai napig is.

Az évszázadot megélt ember életigenlő hozzáállását például állítva hangsúlyozta Bodó Sándor: „az a jó hozzáállás, ha a saját dolgainkat magunk is igyekszünk megoldani, akkor egy szebb világot teremthetünk magunk köré.”

A nap sztárja – Kaszás Géza mellett – kétségkívül a remek humorral megáldott Szőnyi Imre bácsi volt, akit a városvezető a március 8-i születésnapján száz Malligand-foknyi Nádudvar-nedűkből álló ajándékcsomaggal köszöntött, most pedig egy szintén nádudvari, autentikus fekete kerámiából készült aratókorsót adományozott számára. A korelnök azonnal meg is jegyezte, hogy biza sokszor ivott ilyenből fiatal korában, mert a benne lévő vizet hidegen tartotta, s azt a korsó fülén lévő kis csecsen lehetett belőle kiszívni.

A nádudvari majális egyik fő eleme a főzőverseny volt

A színpadon kívüli programok egyik fő mozgatója a főzőverseny volt. Tizennégy társaság veselkedett neki a gasztrokalandnak, végül 11 étek került a Kaszás Géza színész által vezetett zsűri elé, aki Tóthné Horváth Ilona, Bogdán Balázs és Pető József képviselőkkel együtt alkotta a „kajaítészek” csapatát ezen a május elsejei napon. A zsűrielnök a verseny előtt megjegyezte: nem a győzelem a fontos, hanem a készétel! Rotyogott itt többféle pörkölt, bográcsos ételek, székely káposzta, sőt még halászlé is, természetesen a helyi sporthorgászok jóvoltából.

Nádudvaron Hegedűs Ferenc (jobbra) a Szőny Sándor sátránál vendégül látott pásztoroknak négy üstben főzött pörköltöt (birkát és pacalt), erről diskurált Kaszás Gézával az üstök fölött

Forrás: Marján László

A délután is eseménydúsan zajlott, hiszen a főzős és az anyák napi rajzversen díjazása is hoztak izgalmakat. A jutalmazás előtt Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke a munka ünnepéhez kapcsolódva megemlítette, hogy a friss adatok szerint megyénkben 55 ezerrel többen dolgoznak most, mint tették azt 2010-ben.

Természetközeliség és népi játékok

A karámokban lévő jószágok (juhok, kecskék, nyulak) is közelebb hozták – főleg a gyermekeknek – a természet és az állatok szeretetét. A népi játékok a legkisebbek mellett a nagyobbak számára is élvezetesek voltak, hiszen például Dobi István és unokatestvére, Örvendi György már apukaként szálltak egymással „harcba” a Hősködő nevezetű játékban, amelyen láthatóan ők és családtagjaik is jókedvűen mulattak. Az egésznapos dzsemborin torok nem maradt szárazon és has nem maradt üresen, de a legnagyobb érték mégis a közösségek összekovácsolódása volt – állapították meg a szervezők egyöntetűen.