"Amikor Dubaiból visszatértem, akkor hoztunk egy döntést Bettivel, és arra jutottunk, hogy külön folytatjuk. Ebbe nincs szomorúság, csalódottság, ez az egész inkább két ember útkereséséről szól, és most amellett tettük le a voksunkat, hogy nem egy az utunk: egymás nélkül éljük az életünket” – hangsúlyozta. Kiemelte, nagyon megszerette Bettit, jó embernek tartja, aki tud nagyon kedves is lenni. A Nagy Ő kitért a debreceni Kádár Enikőre is, aki a távozásakor azt mondta neki, biztos Zoltánra is vár valahol egy nő, egy igazi szerelem. „Bízom benne, Enikőnek igaza van, és megtalálom a társam, hiszen most nincs más dolgom, minthogy keresek tovább” – tette hozzá.

Jákob Zoli őszintén vallott a szakításról, a videóbak a debreceni Kádár Enikőt is megemlítette

Fotó: TV2

Kádár Enikő így vélekedik a Nagy Ő-ről

A Haon kérésére Kádár Enikő meghallgatta Jákob Zoltán videóüzenetét, és úgy fogalmazott, nehéz lehet olyan körülmények között valakivel együtt lenni, ha a média folyamatosan jelen van a kapcsolatukban. – Zoltán nagyon kedvesen búcsúzott Bettitől, szép gondolatokat fogalmazott meg vele kapcsolatban. Kedves gesztusnak tartom, hogy megemlített az üzenetben engem is, az jutott eszembe, hogy tudtam értéket közvetíteni felé – mondta. A debreceni versenyző arra a kérdésünkre, vajon a milliárdos megbánta-e, hogy nem őt választotta, így fogalmazott: Zoltán biztosan jól választott, megfontoltan hozta meg a döntését, ennek így kellett lennie.