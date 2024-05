Ember ember hátán – ezzel a címmel közölt cikket a Hajdú-bihari Napló 1988. május 9-i száma a tavaszi Mihály-napi vásárról, amelyet a Csapó utcán és a Burgundia utcán tartottak.

A Mihály-napi vásár már akkor is hatalmas kínálattal várta a vásárlókat

Forrás: Hajdú-bihari Napló

Szekrények, kazetták, irhakabát a Mihály-napi vásáron

– A megafonokból szólt a lakodalmas rock, a léggömbárusok körül gyerekhad ráncigálta a szülők ruháit. A vásárcsarnok mögött poros ülőgarnitúrák, kolóniás utánzatú szekrénysorok kellették magukat, a Burgundián kazettahad állította meg az arra tévedőt. A szőrme- és a bőrárusok már tíz óra tájban leértékelték a portékájukat. Volt irhakabát féláron – nem is ért többet –, pulóverturkáló és műfarmer – jelentette tudósítónk a maitól talán annyira nem is különböző állapotokat.

Cikkében kiemelte, a városi tanács azzal a céllal hozta létre a vásárt, hogy a népi iparművészetnek teret adjon, ennek ellenére ezekből az árukból volt a legkevesebb. Kémery Tibor piacfelügyelő a következőképpen fogalmazott: – Idén mintha kevesebb lett volna az előkészületekkel együtt járó balhé. A vásárosok is rájöttek arra, hogy nem bántják egymást, hiszen úgyis találkoznak a jövő héten az ország másik végében. Most inkább összefogtak. Árkartellbe tömörültek és kínosan vigyáztak arra, hogy nehogy egymásnak aláígérjenek. Közel négyszázötvenen kértek helyfoglalási engedélyt, de szép számmal jöttek olyanok is, akik nem rendelkeztek ezzel a papírral.