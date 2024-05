Mint írta, az évszakban megszokotthoz képes hűvösebb időben délután sokan hazamentek tévét nézni, a bátrabbak viszont vízre szálltak az akkor még meglévő nagyerdei csónakázó tónál. – Hosszú sorok várakoznak csónakra, vízibiciklire, míg aprócska hajómodellek veszik birtokukba a tavat, mini rádiók utasítására cikázva a vízen. A vállalatok sátraiban emelkedett a hangulat, az egyik asztalnál stílusosan a Vörös Csepelt dalolják. Az árusok már csomagolnak, kelendő volt a portékájuk megint, pedig most is drágán mérték olcsóságaikat. Vizes a föld, kevesebb a majálisi flört, a fiatalok is behúzódnak a táncos szórakozóhelyekre. Alkonyodik, sok helyütt már csak a nyomát látni az ünneplésnek, eldobált, halott holmik, szemét mindenütt. Egy mai Szinyei tán éppen ezt festené. Az aszfaltra rajzolt gyerekvilágon cipőtalpak tápodnak, az eső is elmázolta a tiszavirág életű remekeket. Vége a hosszú, kétnapos majálisnak – összegezte riporterünk a megéléseit 45 évvel ezelőtt.

