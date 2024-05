Az Angol Csevegő néven instagram fiókot is működtető Györök Vanda Mátészalkán született, Debrecenben tanult tovább, de már négy éve Budapesten él, mert mint mondta, szüksége volt a nagyvárosi közegre, hogy hajnalban is tömeg legyen az utcán, még a metró zaját is imádja. A fővárosban élve hetente átlagosan 50 órában tanít angol nyelvet az interneten keresztül.

Hogyan lesz valakiből már huszonévesen sikeres vállalkozó?

– Már gyerekkoromban is nagyon céltudatos voltam. Hamar megmutatkozott az önállóságom, mindig tudtam, hogy a saját utamat szeretném járni, nem szeretnék másnak dolgozni. Saját magamnak szerettem volna kialakítani, hogy mikor, mennyit, hogyan és kikkel dolgozik. Korán kiderült, hogy jó a nyelvérzékem, főleg az angolban értem el könnyen szép eredményeket. Szerettem emberekkel foglalkozni és a vezető képességeim már általános iskolában felszínre kerültek, szívesen vállaltam a közösségi feladatokat – osztotta meg a hallgatókkal.

A beszélgetésben az Angol Csevegő projekt indulására is kitért. – Amikor Debrecenbe költöztem, kerestem, hogy hol tudnék az egyetem mellett dolgozni. Az első évben jött egy lehetőség, hogy kimenjek az USA-ba egy hotelbe, ahol végül három és fél hónapot töltöttem. Amikor hazajöttem, akkor láttam egy egyetemista csoportban, hogy valaki olyan oktatót keres, aki felkészítené a nyelvvizsgára. Aki kitetette ezt a felhívást, az lett az első diákom. Hamar rájöttem, hogy nagyon szeretem csinálni, átadni a tudást, amivel mások elérhetik a céljukat. Egy-két diák után kiderült, hogy nekem ez jól is megy, ezért meghirdettem, hogy segítek egyetemistákat felkészülni nyelvvizsgára baráti áron. Gyorsan beindult a népszerűség – elevenítette fel a kezdeteket. Hozzátette, annyira megnőtt a tanítványainak a száma, hogy pár hónapon belül ott tudta hagyni a diákmunkáját, amit egyébként nem is szeretett. Ekkor 2019 őszén jártunk, jött 2020 és vele együtt a Covid.

A világon bárhonnan elérhető a nyelvtanulás

– Online oktatásban kezdtük meg januárban a fél évet, amit nekem nem jött rosszul, hiszen mindenki ráeszmélt, hogy ez az oktatási forma mennyire kényelmes. Elkezdtem marketinggel foglalkozni és olyan ügyfélkört alakítottam ki, amivel hetente 40-50 órát oktattam. Öt-hat hónap alatt kialakult alattam egy viszonylag stabilnak mondható vállalkozás. A Covid óta csak online oktatok. Az ország minden tájáról vannak tanítványaim, de akadnak köztük külföldön élők is. Előfordul, hogy valaki már kiköltözött Angliában, és ott jött rá, hogy még szeretné fejleszteni az angolját – mondta Györök Vanda.

A saját tudásának a megalapozásáról elmondta, bár szinte ragadt rá a nyelv, és könnyen ment a szavak tanulása, mégis nagyon sokat köszönhet az általános iskolás angol tanárjának, akihez különórákra is járt, és ő készítette fel a középfokú nyelvvizsgára is. – Az is segített, hogy az utazásokon rá voltam kényszerítve, hogy a családból és a baráti társaságból én szólaljak meg külföldön. Azt vallom, hogy nem azért kell nyelvet tanulni, hogy legyen róla egy papírunk, hanem hogy az életben tudjuk hasznosítani. Utazni manapság ma már sokkal könnyebben lehet és nagyon olcsó lehetőségek vannak, vettem már repülőjegyet nyolcezer forintért is. Egy nyaralás alatt viszont bármilyen probléma történhet, amit jó, ha meg tudunk oldani külső segítség nélkül. Úgy látom, ma sok fiatal jól beszél angolul, vannak külföldi barátaik, és egyre több középkorú kezd el tanulni. Van olyan volt diákon, akinek külföldi lett a párja, ki is költözött hozzá Szicíliába – jegyezte meg a nyelvtanulás jelentőségét hangsúlyozva.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: