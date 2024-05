– A településnevek kutatásánál mindig a régi adatokat kell először megvizsgálni. A mai Derecskét először 1291-ben említik a források, de ekkor még Derekcse formában hangzott a név – ismertette Hoffmann István nyelvész, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kutatóprofesszora. – 1311-ben Derecska alakban írtak róla, 1325-ből való az első adat, ahol a mai formával azonos módon, Derecskeként szerepel. Feltételezhetően a Derekcséből kell kiindulni tehát, aminek a végén a -cse kicsinyítőképző található, a szó töve pedig nem más, mint egy testrész, a derék megnevezése. Azért lett belőle Derekcse és nem Derékcse, mert ahogyan kapcsolódott a képző, megváltozott a második szótag magánhangzója is, mint ahogyan a derekam esetében is rövidül a magánhangzó, és nem azt mondjuk, hogy derékam – mutatott rá Hoffmann István, aki bő fél évszázad óta foglalkozik helynévkutatással.

Hoffmann István nyelvész, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kutatóprofesszorát Derecske, Görbeháza és Püspökladány nevének eredetéről kérdeztük

Forrás: Napló-archív

Mit jelent a Derecske?

Mit keres a derék szó egy településnévben? Elmondta, hogy az egyes helyfajtákat közszóként gyakran testrészekről nevezzük el, gondoljunk csak arra, hogy a hegynek is van lába, oldala és háta. Kiemelte, ezek a metaforikus névadások alapvetően nem az emberi, hanem az állati testrészek alapján történnek: a dombnak a háta sem a domb mögött helyezkedik el, hanem a felső részét jelöli, mintha egy kutya vagy cica háta lenne.

A népnyelv ezt a szemléletet jól ismeri, van dereka a folyónak vagy bármilyen földterületnek, azaz egy hely középső részéről van szó, amihez kapcsolódott a -csa/-cse kicsinyítő képző. A derék szó azonban mély hangrendű, nem azt mondjuk, hogy derekes, hanem hogy derekas, és valakinek nem a dereke fáj, hanem a dereka, így lett a település neve Derekcsa

– világított rá. Hogyan cserélt később helyet a -cs és a -k?

– Hasonlóan, mint ahogyan a dunántúli Bicske neve esetében. Eredetileg Bikcse néven szerepelt a forrásokban, aminek előtagja a bükk szó népnyelvi bik formája, mint ahogyan az a bikkfanyelv kifejezésben is szerepel. Egy bükkerdőt jelölt eredetileg, ehhez ugyanaz a -cse képző járult, de hangátvetéssel itt is helyet cserélt egymással a -cs és a -k. Eredetileg a szöcske is szökcse volt, egy kis rovar, ami szökik, vagyis ugrik, de ez a hangkapcsolat a magyarban gyakran megfordul – magyarázta a nyelvész.

Azonban alig több mint két évtized telt el, és a Derecska helyét átvette a ma is használatos Derecske forma. Mi történt ott a tizennegyedik század elején? Nem volt semmilyen nagy varázslat, mint a nyelvész elmondta, a magánhangzó harmónia miatt alakult át végül Derecskévé a településnév.

Miről kapta a nevét Görbeháza?

Görbeháza története korántsem vezet ilyen régre vissza. Hoffmann István emlékeztetett arra, hogy a középkorban Hortobágy környéke nagyon sűrűn lakott terület volt, több tucat település feküdt ezen a tájon, amelyek még a középkorban elpusztultak, és megüresedtek. – Ezeken az üres területeken a modernizáció előrehaladtával előbb tanyák, majd a 20. században települések jöttek létre. A mai Görbeháza Polgár külterületének számított, az egri káptalan birtoka volt, amit az 1920-as években a Nagyatádi-féle földreform idején kiosztottak. Elkezdtek házakat építeni, 1929-re lett kész a falu, de csak 1945-ben vált ki, és lett önálló község. A neve elsőre tipikus magyar helynévnek tűnik, százával vannak az országban -háza utótagú települések, amelyekben az előtag egy személynév, és azt jelentette, hogy eredetileg valakinek az udvarháza volt, ami körül kialakult egy falu. Ez azonban egy jellegzetesen középkori névadási mód, a huszadik századi Görbeházát nem ilyen módon nevezték el – tájékoztatott.