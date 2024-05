Június 1-én újra a cívisvárosban ad koncertet Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész. A jótékonysági gálakoncerten a nemzet színészei mellett számos rangos és népszerű előadó is színpadra lép: Bodrogi Gyula, Csikos Sándor, Esztergályos Cecília, Voith Ági, Koncz Gábor, Sümegi Eszter, Bangó Margit, Molnár Levente mellett meglepetésvendégekkel is várja majd a közönséget Mága Zoltán – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész

Forrás: MW-archív

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész már számos alkalommal adott jótékonysági koncertet a kálvinista Rómának is nevezett Debrecen templomaiban. Most legújabb – az Európa és Izrael békéjéért történő kiállást, valamint az állami gondozásban élő gyermekek megsegítését célzó – missziója keretében lép színpadra a megyeszékhely főterén.

Mága Zoltán mellett sok más Kossuth-díjas művész is fellép

Az „50 év 50 koncert” elnevezésű eseményen egy különleges gálaműsor keretében, meghívott sztárvendégként láthatja majd a közönség a nemzet színészei közül Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Csikos Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt, valamint legendáink közül Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt, Voith Ági Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt, valamint a Kossuth-díjas és érdemes művész Koncz Gábort.

Színpadra lép Debrecen főterén korunk egyik legnagyszerűbb szopránénekesnője, a Kossuth-díjas Sümegi Eszter és a cigánydal-éneklés koronázott királynője, a Kossuth-díjas Bangó Margit is.

Különleges produkcióval örvendezteti meg a közönséget a Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett érdemes művész, Molnár Levente operaénekes, valamint meglepetésvendégek is lesznek.

Sümegi Eszter, Kossuth-díjas szopránénekesnő

Forrás: MW-archív

A hatalmas sikerű budapesti, az MVM Dome-ban tartott áprilisi koncerten már láthatta a közönség, ahogyan Mága Zoltánnal egy különleges produkcióban szerepel együtt Magyarország egyik legjobb és leghíresebb női DJ-je, DJ Yamina. Most is egyedi produkcióra számíthatnak a nézők. Emellett találkozhatnak majd Mága Zoltán két gyermekével, a Budapest dala versenygyőztes, platinalemezes énekessel, Mága Jenniferrel és a világ legjobb zenészképző egyetemén, New Yorkban, a The Juilliard School-on tanuló ifjabb Mága Zoltánnal is.