A galambröptetést rendkívül élvezték a gyerekek

Forrás: Kiss Annamarie

Nem nagyon szoktam riport közben szégyenlősködni, de azért egy színes bagollyal a kezemben mégiscsak bátrabban szólítottam meg a résztvevőket. Katalin érdeklődésemre elmondta, ötven éve vénkerti, három percre laknak az esemény helyszínétől, ahova négyen érkeztek, egy gyerekkel.

Minden évben eljövünk, de ez most egy különösen nagy buli, ilyen sokan még sosem voltak. A tortából még nem ettünk, de a gyerek kapott belépőt az állatkertbe és nagyon tetszettek neki a galambok

– osztotta meg.

Mészárosné Bettina és a két éves Mészáros Olívia hozzám hasonlóan egy frissen mázolt bagollyal közlekedett. Elmondták, már dínót is festettek, de gondolkoztak azon is, hogy kipróbálják az arcfestést, és abban is reménykedtek, hátha jut még nekik egy kis süti is.