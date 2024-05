A várakozásoknak megfelelően rekordszámú látogató érkezett a Debreceni Egyetem családi napjára a Nagyerdei Kultúrparkba. Az ingyenes rendezvényen idén már kétezer egyetemi polgár vett részt családtagjaival, akik számtalan szórakoztató program mellett értékes nyereményekkel is gazdagodhattak, írja a hirek.unideb.hu.

Családi napot tartott az egyetem a debreceni állatkertben

Forrás: unideb.hu

Minden évben örömmel szervezik meg a családi napot

Ebben az évben először létszámkorlát nélkül várta a látogatókat a DE Családi és Iciri-piciri Alumni Napja az Állatkertben. A Debreceni Egyetem dolgozói, alumni tagjai és családtagjai számára meghirdetett eseményt tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, valamint a Lelkierő Egyesület.

- Minden évben nagy örömmel szervezzük meg ezt az esemény, amely nagyszerű kikapcsolódás a családok számára. Idén nemcsak a korlátlan regisztráció, hanem az egész napra érvényes karszalag is nagy sikert aratott az egyetemi polgárok körében, hiszen a kisgyermekes családok a déli altatás után visszatérhettek a rendezvényre. Örömmel láttuk, hogy nem csak kisgyerekesek döntöttek úgy, hogy az állatkertet választják szombati kikapcsolódásnak – összegezte Rőfi Mónika, a DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.

Az állatkert és a vidámpark területére is érvényes karszalag mellé a látogatók tombolát is kaptak, amellyel a szerencsések értékes ajándékokkal gazdagodhattak. A családok a Csicseri és Borsó gyermekkoncertjén túl ingyenes, szakvezetéses állatkerti sétán és aszfaltrajzversenyen is részt vehettek.

A családi nap idén is az egyik legnépszerűbb egyetemi programnak bizonyult, így már biztos, hogy jövőre újra várja majd a Debreceni Egyetem polgárait.