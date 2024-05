Immáron tizenötödik alkalommal tartottak családi napot pünkösdhétfőn a Libakertben, a debreceni Arany János téren. Már kora délelőtt egyre többen érkeztek a térre, hogy a hosszú hétvége utolsó napját még pihenéssel és kikapcsolódással töltsék. Az utóbbi időszakban számos városrészi családi és gyereknapot szerveztek Debrecenben, ami szó szerint mágnesként vonzotta a helyieket. Panaszra nem lehet okuk a libakertieknek sem, ugyanis olyan családi napon vehettek részt, ahol minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy felejthetetlen időt töltsenek el közösen a környéken élők.

Családi napot tartottak a Libakertben, ahol Papp László köszöntötte az érdeklődőket, majd Papp Csaba szólt a gyerekekhez és a szülőkhöz, nagyszülőkhöz

Forrás: Kiss Annamarie

A családi napon rengeteg program várta az érdeklődőket

Az Arany János téri óvoda zenemanó műsorára tapsolhattak először a kíváncsiskodók, amit a Városi Szociális Szolgálat előadása követett, később pedig a Debreceni Mazsorett Együttes mutathatta meg, hogyan tudja forgatni a botot. Természetesen több kísérő program szórakoztatta a látogatókat, az ugrálóvár, ahogyan az lenni szokott, most is nagyon népszerű volt a legkisebbek körében, de ugyanígy az interaktív játékokat is kipróbálták a gyerekek. Azok sem unatkoztak, akik a mozgás helyett inkább kicsit nyugisabban szerették volna tölteni az idejüket, ők beültek egy-egy kézműves foglalkozásra, vagy kipróbálhatták magukon az arcfestést.

A lufibohóc előtt sorban álltak a gyerekek, de amikor megérkezett a terápiás kutya, Pajti, elcsalta őket egy kis időre. Mentő-, rendőr- és tűzoltóautó is volt a helyszínen, kísérőik a példakép program keretein belül bemutatták szakmájukat a gyerekeknek, akik megtekinthették és kipróbálhatták a szolgálati autókat. Egészségi szűréseket (vércukor, koleszterin, vérnyomás) folytattak szakemberek, illetve Gyurkó Zsuzsanna és Szabó Patrícia dietetikusok készségesen álltak a jelenlévők rendelkezésére.

Papp László polgármester köszöntőjében kiemelte, örül, hogy meghívást kapott a családi napra. – Ez egy különleges városrészi nap, mégpedig azért, mert jelen van a Mozdulj, Debrecen! csapata, ami már önmagában garantálja a jókedvet és a mozgást. Nemcsak jól tudjuk magunkat érezni a városrészi rendezvényen, hanem még az egészség megőrzésre is tud figyelni, akinek erre szüksége van – hangsúlyozta.