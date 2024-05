Hamar elszállt az idei esztendő is a labdarúgást tekintve a vármegyében, hiszen ahogy korábban beszámoltunk róla, az első osztály aranyérmese a Monostorpályi lett. Egy pontvadászattal lentebb, azon belül is a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgás déli bajnokságában is eldőlt, melyik gárda zár az élen. A Kabai Meteorit nem sok kérdést hagyva nyerte meg utcahosszal – 19 ponttal – az idényt. Tóth Péter együttese valóban emberfeletti teljesítményt nyújtott, hiszen 24 meccsből 21-et megnyert, két döntetlen és egy vereség mellett. A gólkülönbségük is magáért beszél, 105 rúgott és 18 kapott találat a mérlegük, amely egészen egyedülálló teljesítmény.

A Kaba trénere, Tóth Péter a siker egyik kovácsa

Forrás: Tóth Péter-archív

Kaba: mindenkit lemostak a pályáról

A kabai sikerek egyik legnagyobb kovácsa nem is lehetne más, mint a vezetőedző, Tóth Péter. Az elmúlt szezonokban már megszokhatták a vármegyei futball szerelmesei, hogy ő vezényli a kabai meteor-becsapódásokat az ellenfelek térfelein. A sikeredző portálunknak úgy fogalmazott, elsősorban a csapat sikere a bajnoki cím, hiszen a srácai egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. – A tavalyi esztendőben sokan elhagyták az együttest, így az utánpótlásból erősítettük meg keretünket és a másodosztályban indultunk. Szerencsére fantasztikusan alakult az ifjú titánok beépítése.

A szezont megelőzően az volt a célunk, hogy dobogósok legyünk. Vicces, mert csak 18 gólt kaptunk idén, de még így is soknak tartom, mert sokszor mi hibáztunk. Edzői hitvallásom, hogy masszívan védekezzünk, és minél több labdát szerezzünk az ellenfél térfelén.

Amikor még futballoztam, akkor is csak a siker lebegett a szemünk előtt. Vannak olyan játékosaim, akik nagyon kreatívak és gólerősek, ők jövőre még többet fejlődhetnek. A bajnoki cím nem a véletlen műve, nagyon büszke vagyok – kezdte a vezetőedző.

A Kaba együttese alig talált legyőzőre idén

Forrás: Tóth Péter-archív

Hogyan tovább?

Mindig kérdés egy friss bajnokcsapatnál, főleg ha egy szintlépés előtt áll az adott alakulat, hogyan tovább? Egy osztállyal fentebb szükség lehet magasabban képzett futballistákra, ugyanakkor az sem lehetetlen, hogyha együtt marad a gárda magja, ugyanazokkal a játékosokkal is képes lehet sikereket elérni egy együttes. – Az utolsó infóm, hogy vállaljuk a vármegyei I. osztályt. Az még kérdés, hogy én maradok-e a vezetőedző, legalábbis még nem tárgyaltunk. Abban biztos vagyok, hogy meg fogjuk állni a helyünket egy szinttel fentebb.

Azért is fontos, hogy fiatalokkal játszottunk, mert rutint szereztek, amely a soron következő esztendőben a segítségünkre lehet.

Biztosan kell néhány helyen erősíteni, de a mostani keret is jó képességű labdarúgókból áll, nem féltem a srácokat. Az edzőmérkőzéseink is fontosak lesznek majd a felkészülési időszakban, mindig tudatosan választok ellenfelet – nyilatkozta a tréner.

A bajnokság állása:

Dél 1-4. hely 1.Kabai Meteorit SE 24 21 1 2 105-18 64 2.Püspökladány LE 24 14 3 7 66-29 45 3.Blondy FC Esztár 24 13 6 5 63-55 45 4.Földes KSE 24 10 8 6 76-53 38 5-8. hely 5.DLSE 24 10 9 5 43-36 39 6.Nádudvari SE 25 11 2 12 73-66 35 7.NSC Nagyhegyes 25 10 4 11 63-63 34 8.Konyár-DSE 24 7 7 10 39-42 28 9-11. hely 1. Báránd KSE 23 8 2 13 49-62 26 2. Ebesi SBKE 23 4 2 17 28-69 14 3.SRE Komádi 22 0 2 20 16-128 2

Az előző forduló eredményei: