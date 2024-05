– Jó mérkőzésekhez, jó kaja dukál – mondta Bereczky Bence, a Monostorpályi labdarúgócsapatának vezetőedzője a kulcsfontosságú HTE elleni találkozó előtt. A legmagasabb vármegyei osztályban akár már a hétvégén biztossá válhat, hogy a regnáló bajnok megvédheti a címét. Ehhez az kell, hogy minimum két pontot szerezzenek a Hajdúböszörmény ellen Bíró Péterék, vagy vereséget szenvedjen a Sárrétudvari gárdája. Az előző játéknapon egyébként épp az ezüstérmes pozícióban szereplő Hajdúnánást verte egy hajrában szerzett góllal az aranyérem legnagyobb várományosa. A vármegyei I. osztályban egyébként 37 esztendeje nem történt címvédés, erre készülnek szombaton Ménes Mátéék.

A Monostorpályi szurkolóin nem fog múlni a siker

Forrás: Napló-archív

Címet védene a Monostorpályi

A fesztiváli hangulat, a jó pörkölt – amely kiderült sertésből készül majd –, a jó foci és az utolsó percig tartó küzdelem garantált a szombaton 16 óra 30 perctől kezdődő rangadón. Azt azonban aligha lehet várni, hogy gólparádé lehet a kiélezett meccsen, hiszen a Balogh József vezette kék-feketék általában kevés gólos találkozókat játszanak, így a monostoriaknak is meggyűlhet a baja a „böszi” védelmével. A hazaiak trénere, Bereczky Bence úgy fogalmazott, kemény meccsre számít, de mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kiszolgálják a vármegye legjobb szurkolóit, akik minden meccsen mögöttük állnak. – Szerencsére megint úgy teljesítettünk idén, hogy ezúttal is idő előtt lehetünk bajnokok. Nyomás nélkül kell játszanunk, 99 százalékban biztosra mondom, hogy három meccsen fogunk legalább két pontot szerezni, de a célunk, hogy mindet megnyerjük. A srácok is nagyon várják a meccset, rengetegen lesznek Hosszúpályiban. Egyébként is sok fanatikusunk szokott minket buzdítani, ezúttal azonban valószínűleg még többen lesznek a lelátón.

Azért is különleges a szombati meccs, mert az elnökünknek, Nyilas Józsefnek másnap lesz az ötvenedik születésnapja, ez is plusz motivációt ad nekünk.

A böszi egyébként egy remek együttes, az utóbbi időben hozzák a meccseiket, nem számítok könnyű meccsre. Ahogy néztem, alig kaptak gólt az előző fordulókban, masszív gárda a HTE – mondta.

Ha győznek Bíró Péterék, akkor sem dőlhetnek hátra

A vármegyei futball szerelmesei emlékezhetnek, tavaly egyetlen találaton múlott, hogy történelmi sikert érjen el a Monostorpályi, hiszen a hazai 2–1-re megnyert odavágó után 2–0-ra nyertek a borsodiak, így ők remekelhetnek idén az NB III.-ban. Külön érdekessége az egy évvel ezelőtti párharcnak, hogy a cigándiak csak pontrúgásból szereztek gólt a meccseken, amelyen egy esetleges újabb helyosztón biztosan javítani szeretne a Monostor. A hajdúságiak trénere elárulta, ha már hétvégén bajnokok lesznek, sem dőlnek hátra, hiszen folyamatosan készülni kell a rájátszásra – ha nem juthatnak fel játék nélkül –, mert akkor következik majd a szezon két legfontosabb meccse. – Aki ismer, tudja, nem vagyok olyan típusú tréner, aki hagyja a csapatát lazsálni.

Tavaly is hatalmas élmény volt osztályozót játszani, idén is nagyon motiváltak leszünk. Egyelőre nem tekintünk ennyire előre, sok feladatunk van addig

– nyilatkozta a fiatal vezetőedző.

A HTE nem feltartott kezekkel érkezik a sorsdöntő meccsre

A hajdúböszörményi együttes jónak mondható szezont fut a bajnokságban, hiszen a hatodik pozícióban várják a Monostorpályi elleni meccset. A Balogh József vezette kék-feketék még abban is reménykedhetnek, hogy akár a negyedik helyen is befejezhetik a pontvadászatot, igaz ehhez kell a riválisok botlása is. A HTE fiatal trénere, portálunk megkeresésére elárulta, szeretne pontot vagy pontokat gyűjteni a bajnokaspiráns ellen, de ehhez megfelelő teljesítményre lesz szükségük. – Megvoltak a nehézségeink a felkészülési időszakban, ez rányomta a bélyegét a tavaszi szezon kezdetére. Ennek ellenére kiegyenlítettük a teljesítményünket, sokat dolgoznak a srácok. A védekezésünk abszolút rendben van, a kapu előtt kell higgadtabbnak lennünk – kezdte a fiatal vezetőedző. Balogh József arról is szót ejtett, hogyan készülnek a várhatóan sok nézőt vonzó megmérettetésre. – Helyezéstől függetlenül, ez egy nagyon érzelemdús meccs lesz. Először is gratulálni szeretnék a riválisunknak, nagyon tisztelem őket és az utat, amelyet bejártak. Tavaly sajnos egy gólon múlott a szintlépésük, de amennyiben idén is odakerülnek, minden esélyük megvan a feljutásra. A kollégám egy fiatal és ambiciózus vezetőedző, aki rengeteget tesz a csapatért.

Ennek ellenére pontokért utazunk, nem szeretnénk a szimpatikus vesztes szerepében tetszelegni. Közhelynek hangzik, de az ilyen találkozókért kezdenek el focizni a fiatalok. Már korábban elkezdtem a fiúkat felkészíteni a hangulatra, ami fogadhat minket. Bízom benne, hogy a mi teljesítményünkre is pozitív hatással lesz a tömeg

– nyilatkozta a szakember.

Várhatóan hatalmas érdeklődés övezi majd a meccset, akár ezren is kint lehetnek a helyszínen. Érdemes időben érkezni Hosszúpályiba, hiszen a hazai szurkolók mellett természetesen böszörményiek is jelen lesznek a sportkomplexumban.

A vármegyei I. osztály állása