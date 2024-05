A Hír FM debreceni magazinműsorában ismét Györök Vandával, egy fiatal nyelvoktatóval beszélgetett Gubányi Patrik műsorvezető. Az Angol Csevegő néven instagram-fiókot is működtető Györök Vanda Mátészalkán született, Debrecenben tanult tovább, de már négy éve Budapesten él, mert mint mondta, szüksége volt a nagyvárosi közegre, hogy hajnalban is tömeg legyen az utcán, még a metró zaját is imádja. A fővárosban élve hetente átlagosan 50 órában tanít angol nyelvet az interneten keresztül. A korábbi beszélgetés portálunkon elérhető.