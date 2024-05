Lázár János építési és közlekedési miniszter látogatott Debrecenbe május 21-én, kedden. A tárcavezető Papp Lászlóval, Debrecen polgármesterével és a cívisváros országgyűlési képviselőivel közösen tartott utcafórumot a közelgő választások fontosságáról. – Lázár János Debrecen nagy szövetségese, az elmúlt évek fejlesztéseinek egyik legfőbb támogatója – hangsúlyozta Papp László, majd hozzátette: a 2024-es június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokról szeretne eszmecserét folytatni a jelenlévőkkel. Nagyon fontos a 2024-es választás, és minden választópolgár szavazatára szükség van – húzta alá elöljáróban.

A 2024-es választás fontosságáról tartott utcafórumot Papp László és Lázár János Debrecenben

Forrás: Molnár Péter

A következő öt évben is folytatná a munkát

– Lassan a kampány hajrájába fordulunk, és azt gondolom, minden szituációban, itt és a város más részein is van miről beszélni. 1998-tól számítva az elmúlt esztendő volt talán a legnehezebb. Huszonöt éve bírjuk a debreceniek bizalmát, segítségét és támogatását. Remélem, a debreceniek bizalmából a következő öt évben is tudjuk folytatni azt a munkát, amelyet az elmúlt 25 évben is végezhettünk. Debrecen számára a 2019-2024 közötti időszak rendkívüli volt, már csak azért is, mert olyan problémákkal, kihívásokkal néztünk szembe, amelyek korábban nem voltak részei az életünknek. Amikor 2019-ben a debreceniek bizalmából újfent polgármesterként folytathattam a munkát – ahogyan valamennyi választókörzetben a képviselőtársaim is –, akkor álmunkban sem gondoltuk azt, egy félév leforgása után egy olyan világjárvánnyal nézünk szembe, amely minden képzeletünket felülmúlja. Nem volt lehetőségünk azt a biztonságos, megszokott életet folytatni, amelyet korábban élhettünk. Természetesen a baj nem jár egyedül, a világjárvány lecsengését követte a háború, energiaválság és infláció. Minden rossz, ami szembejöhetett, az bekövetkezett – fogalmazott beszédében Debrecen polgármestere.

Papp László szerint azonban minden nehézség ellenére a 2019 előtti időszakhoz képest Debrecen erősebb, mint bármikor volt korábban.

Debrecen ma Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, egy olyan település, amely meggyőződésem szerint joggal vívta ki azt a pozíciót magának, hogy a másik fővárosként szervezze ennek a térségnek, régiónak az életét. Nyilvánvaló, a város önerejéből erre nem lenne képes. Nagyon fontos, hogy a kormány mellettünk állt az elmúlt években és biztosította azt a lendületet, támogatást a törekvéseinkhez, amelyeket 1998-ban fogalmaztunk meg. Huszonöt éve dolgozunk ezért a városért, és szeretném, ha folytathatnánk a közös munkát. Debrecen számára rendkívül fontos a stabilitás, valamint az, hogy megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező emberek vezessék ezt a várost

– nyomatékosította.

A 2024-es önkormányzati választás tétje a stabilitás és biztonság

Papp László rámutatott, Debrecenre két veszély leselkedik jelen pillanatban; az egyik a baloldal tehetségtelensége, a másik pedig az a háborús pszichózis, ami egész Európát uralja.

– Ahhoz, hogy Debrecen meg tudja őrizni a fejlődőképességét, meg tudja őrizni a stabilitását és biztonságát, ahhoz arra van szükség, hogy békében tudjuk tovább folytatni azt a szisztematikus munkát, amelyet hosszú évtizedekkel ezelőtt kezdtünk el. Bízom benne, hogy ezt a munkát együtt, közösen fogjuk folytatni a következő öt évben annak érdekében, hogy Debrecen fejlődése, stabilitása és biztonsága garantált legyen – szólt a jelenlévőkhöz.

Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott: szeretné megköszönni Debrecen város minden polgárának, hogy az elmúlt tizennégy évben lehetővé tették a Fidesz kormányzását azzal, hogy a parlamenti választások alkalmával elsöprő arányban támogatták a fideszes képviselőjelölteket, valamint hozzásegítették a kormányt ahhoz, stabilan és kitartóan tudja végezni a munkáját.

Lázár János megköszönte a debreceniek eddigi szavazatait

Forrás: Molnár Péter

Debrecen adja az ország legjobb polgármesterét

Van itt egy nagy hagyomány Debrecenben, hogy mindig a helyiek adják az ország legjobb polgármesterét, ez így volt Kósa Lajos, és így van Papp László esetében is. Először is az a legfontosabb, június 9-én mindenki menjen el szavazni. Egy demokráciában a választás, a szavazás örömre adja meg demokrácia elejét. Ha sokan mennek el, akkor erős a demokrácia, ha kevesen, akkor az azt jelenti, lemondanak a debreceniek arról, saját maguk döntsenek a sorsukról.

Nem lesz könnyű meggyőzni a választópolgárokat, hogy menjenek el szavazni, hiszen Debrecenben egy normális ember úgy gondolja, itt minden rendben van. Jól megy a város dolga, minek itt változtatni, hiszen van egy kiváló polgármester, minek menjen el szavazni – vetette fel Lázár János. Kiemelte, ennek ellenére mégis arra biztat mindenkit, éljen a szavazás lehetőségével.