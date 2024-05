A 2023. évi összesített középiskolai felvételi rangsor alapján kimagasló helyezést elért iskolák támogatásáról szóló okleveleket adtak át a Debreceni Egyetem (DE) képviselői kedden az intézmény Karácsony Sándor-termében. 17 iskola összesen 25 millió forintot kap. Az iskolai tehetséggondozás, a pályaorientáció erősítése céljából a DE minden évben anyagi támogatásban részesíti a DE felvételi adatok alapján készített középiskolai rangsor szerint előkelő helyet elfoglaló, legkiválóbb oktatási intézményeket.

Borné Lampert Andrea (balról), Bartha Elek és Pósánné Rácz Annamária ismertették a felvételi rangsor alapján történő támogatás részleteit

Forrás: Czinege Melinda

A programot 2022-ben indította el az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványa középiskolák segítésére – idézte fel Bartha Elek oktatási rektorhelyettes. Mint mondta, ahhoz, hogy az egyetemen minőségi képzés legyen, alapvető fontosságú, hogy jól felkészült diákok érkezzenek a középiskolákból, ezért a Debreceni Egyetemnek stratégiai érdeke is, hogy támogassa a középfokú intézményeket. A most átadott oklevél elismerés is, azok az iskolák kapják, amelyekből tavaly a legtöbb hallgató került be a Debreceni Egyetemre.

Borné Lampert Andrea általános kancellár-helyettes elmondta, másodszor adják át a támogatást, melyet a középiskolák tehetségfejlesztésre, -gondozásra, illetve pályaorientációs programokra fordíthatnak, egy évre szóló szerződés keretében.

A rangsor elkészítése példa lehet másoknak

Országos szinten egyedülállónak nevezte a Pósánné Rácz Annamária oktatási főigazgató azt, ahogyan a DE már évek óta rangsort készít a felvételi adatokból. Habár ez mostanra jogszabályi kötelessége is a felsőoktatási intézményeknek, Debrecenben példa értékűen valósítják meg. A rangsorhoz pedig támogatási programot is illesztett a DE vezetősége és a fenntartó.