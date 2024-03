Az idei általános felvételi eljárásban is kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem. Csaknem tízezren jelölték meg első helyen az intézményt, ezzel az eredménnyel továbbra is az ország legnépszerűbb vidéki egyetemének számít. Ebben az évben is a Gazdaságtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar szakjaira jelentkeztek a legtöbben, számolt be az egyetem hírportálja.

Az adatokat is részletező közlemény szerint az egyetem az elmúlt évek egyik legjobb jelentkezési adatait produkálta a felvételi során. Az elsőhelyes jelentkezők száma 9950, összességében pedig mintegy 37 ezer felvételiző jelentkezését könyvelheti el az intézmény.

GTK, BTK, EK a sorrend

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a jelentkezési adatok kapcsán a hirek.unideb.hu-nak elmondta, hogy az idei általános felvételi eljárás is jól sikerült az intézmény számára, a jelentkezési számok azt tükrözik, hogy eredményes volt a DE beiskolázási stratégiája.

- A tavalyi kiugró évhez képest országosan valamelyest csökkent a jelentkezők száma, ezt a tendenciát követik a DE-re jelentkezők adatai is, de az utóbbi öt év jelentkezési számait meghaladja a mostani eredmény. Továbbra is az ország második legnépszerűbb egyeteme a debreceni. Ez alapján elmondható, hogy ezúttal is egy stabil, kedvező eredményt sikerült elérnünk – fogalmazott a rektorhelyettes.

A 2024-es általános felvételi eljárásban első helyen a legtöbben, 2049-en a Gazdaságtudományi Kart választották. Ezt követi a Bölcsészettudományi Kar (1484), az Egészségtudományi Kar (1220), a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (1001), az Állam- és Jogtudományi Kar (774), a Természettudományi és Technológiai Kar (725), valamint a Műszaki Kar (718).

A Debreceni Egyetem által meghirdetett képzések közül első helyen legtöbben az ápolás és betegellátás (781), a pszichológia (484), a jogász (460), az általános orvos (388), a kereskedelem és marketing (351), valamint az óvodapedagógus (328) szakokra jelentkeztek.

A felvételi során nappali tagozaton alap- és osztatlan képzésekre összesen 23 ezer 389 jelentkezést nyújtottak be, mesterképzésre 1489-et, felsőoktatási szakképzésre 797-et. Az állami ösztöndíjas képzéseken (minden tagozatot figyelembe véve) összesen 27 ezer 342 jelentkezés érkezett a DE-re.

Az egyetemek először dönthettek saját hatáskörben a megszerezhető 500 pontból 100 pont odaítéléséről, emellett az intézményekre bízták a felvételi tantárgyak kiválasztását és szabadon határozhattak arról is, hogy kötelezővé teszik-e az emelt szintű érettségit.

A felvételizőknek július 10-ig van lehetőségük a hiánypótlásra, a felvételi ponthatárokat pedig a tervek szerint július 24-én hozzák nyilvánosságra. A felsőoktatási intézmények július 31-ig értesítik a jelentkezőket arról, hogy felvételt nyertek-e az általuk megjelölt képzésekre.