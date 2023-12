Megjelent a 2024-es Technikumi Rangsor, amelyet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készítettek el. A rangsort az IKK Zrt. honlapján tették közzé. A 100 intézményt osztályozó listán a Debreceni és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum több intézményét, valamint a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma is megtaláljuk (a Balásházy eredményéről kedden az egyetem honlapja is beszámolt, mi is itt vettük észre a felsorolást).

Így állt össze a lista

Az IKK azt írta, a rangsor az adatok rendelkezésre állása függvényében 2023-as (pl. beiratkozó tanulók 8. évfolyamos érdemjegyei, bemeneti kompetenciamérés, érettségi eredménye stb.) és 2022-es adatok (SZIR-STAT digitális eszközhasználatra vonatkozó adatai) felhasználásával készült.

A rangsor összeállítása hat összevont mutató – a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredménye, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredménye, az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredménye, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított aránya, valamint az intézmény digitális eszközellátottsága – alapján történt.

A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszáma adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat.

Az IKK közlésében megjegyzi, hogy a listán szereplő intézmények átlagos teljesítménye 2024-ben összességében javult a 2023-as rangsorhoz képest. Jobb lett a bejövő tanulók bemeneti kompetenciamérési átlaga a szakképzési kompetenciamérésben, javultak az érettségi eredmények, továbbá csökkent a bukások aránya. Ez összességében a szakképzés és ezen belül a technikumba bekerülő tanulók javuló teljesítményére utal.

Hajdú-bihari eredmények

Az első helyen a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium végzett 92,16 ponttal, második lett a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium 91,80-nal, harmadik pedig az Energetikai Technikum és Kollégium 90,90 pontot begyűjtve. A hajdú-bihari iskolák helyezései és eredményei:

7. Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium, 90,22 pont

21. Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum, 87,96

24. Debreceni SZC Vegyipari Technikum, 87,72

44. Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma, 86,15

55. Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum, 85,61

80. Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum, 84,27

88. Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum, 83,96

100. Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum, 83,04

A teljes listát itt lehet végignézni.