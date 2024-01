Kihirdették a februárban induló keresztféléves képzések ponthatárait– tudatta szerdai közlésébenaz unideb.hu. Az eljárásban a Debreceni Egyetem hat kara, a Gazdaságtudományi Kar, a Műszaki Kar, az Informatikai Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar hirdetett képzéseket.

A Debreceni Egyetem februárban induló képzéseire összesen 419 jelentkezőt vettek fel a tavalyi 384-hez képest.

A legtöbben a Gazdaságtudományi Karra jutottak be, ahol 201 elsőéves kezdheti meg tanulmányait februárban, de sokan választották a Műszaki Kart (82), valamint a MÉK-et is (74). A meghirdetett képzések közül a legtöbb jelentkezőt a vezetés és szervezés mesterszakra (51) vették fel, de emellett sokan jutottak be az ellátásilánc-menedzsment (31) és a növényorvosi szakra (29), a műszaki menedzser (27), valamint a gépészmérnöki mesterképzésre (26) is.

– Egyértelműen sikeresnek mondható az idei keresztféléves felvételi eljárás, hiszen a tavalyi évhez képest is növekedett mind a jelentkezők, mind pedig a felvettek száma, ráadásul hasonló arányban. Főleg a gazdaságtudományi és a bölcsészettudományi képzési területeken volt látványos ez az emelkedés. A felvételi eljárásban a jelentkezők többségét állami ösztöndíjas képzési formára vette fel a Debreceni Egyetem – nyilatkozta a Bartha Elek oktatási rektorhelyettes.

Tákékoztatják a diákokat

Minden jelentkező a megjelölt szakok közül az első olyanra nyerhetett felvételt, amelynél a pontszáma elérte vagy meghaladta a megállapított ponthatárt. A felvételizők az E-felvételi felületén személyre szabva is megnézhetik az általuk megjelölt szakok ponthatárait és az elért pontszámaikat a Jelentkezések és ponthatárok menüpontban. Akik megadták a mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaptak az eredményükről. Az Oktatási Hivatal minden jelentkező esetében besorolási döntést hoz, amely az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjából tölthető le. Erről minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztatnak legkésőbb január 25-ig.

A besorolást nyert felvételizőknek január 31-ig küld felvételi határozatot az érintett felsőoktatási intézmény, ebben többek között tájékoztatják a beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.

A Debreceni Egyetem karai által kínált képzések, valamint a ponthatárok ide kattintva érhetők el.