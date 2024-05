Mintegy 260 millió forintból újult meg a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola. Az intézmény épületén 150 nyílászárót cseréltek ki, körülbelül 1300 négyzetméteren hő- és vízszigetelést kapott a lapostető, továbbá hőszigetelték a pincefödémet és a homlokzatot is. Az iskola épületének tetején napelemrendszert is kialakítottak, az ünnepélyes átadót május 7-én, kedden tartották. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke köszöntőjében kifejezte: példaértékű munka folyik az intézményben, s példaértékű az oktatás területén való együttműködés Debrecenben. – Az elmúlt időszakban számtalan intézményünk újult meg a városban, ez a debreceni iskola mintegy 260 millió forintból korszerűsödött. Új nyílászárókat kapott, hőszigetelést és napelemes rendszert is – sorolta.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is köszöntötte a debreceni Fazekas diákjait

Forrás: Czinege Melinda

Petőné Horváth Mária, a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, az intézmény idén ugyan a 77. tanévét zárja, azonban hagyományai – jogelődjein keresztül – egészen a 19. századi nyúlnak vissza.

Ezzel a felújítással nemcsak a Debreceni Tankerületi Központ, de a cívisváros is gyarapodott. Hozzájárultunk a belváros szépségéhez

– fogalmazott.

Petőné Horváth Mária, a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Folyamatosan korszerűsödnek a debreceni intézmények

– Az elmúlt évszázadok alatt Debrecen a külső és belső nehézségek ellenére is józan tudott maradni. A város identitása összefonódott azzal a törekvéssel, hogy megfelelő választ adjon a kihívásokra. Debrecen célja, hogy tudásalapú, erős gazdasággal a régió központjává váljon. A cívisváros történelméből fakadó kötelességünk, hogy felelősséget vállaljunk a helyi oktatás korszerűsítéséért, fejlesztéséért – fogalmazott beszéde elején Papp László, Debrecen polgármestere. Elmondta, a debreceni iskolákban több mint 70 ezer diák tanul, ezért nem véletlen, hogy a Debrecen 2030 városfejlesztési program fontos része az oktatási rendszer fejlesztése.