Több mint 1300 négyzetméteren várja a józsai családokat februártól a városrész első bölcsődéje a Gönczy Pál utca 1-3. szám alatt. Az épület február 1-jén, csütörtökön nyitotta meg hivatalosan is kapuit, az ünnepi reggelen először Papp László polgármester köszöntötte a bölcsőde dolgozóit. Először arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon várt és megérdemelt fejlesztés ez, mivel Józsa az egyik legkedveltebb és legdinamikusabban fejlődő városrésze Debrecennek, lakossága pedig megközelíti a 13 ezres lélekszámot.

Felidézte, a debreceni közgyűlésnek az elmúlt időszakban is több olyan döntése alapján Józsa további népességnövekedéssel számolhat, emiatt is volt indokolt a józsai bölcsőde megépítése. Elmondta, hogy a több mint 784 millió forintos uniós támogatást 107 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat.

– Talán a világ egyik legjobb dolga bölcsődét, óvodát és iskolát építeni, mert azok a gyerekek, akik itt töltik majd a mindennapjaikat, jelentik majd a város stabilitását és jövőjét – fogalmazott. Kitért arra is, hogy az új bölcsőde 29 munkatársa nagyrészt józsai, ami fontos szempont a munkahelyteremtés szempontjából.

A város gazdaságának dinamikus fejlesztése több bölcsőde építését teszi szükségessé. Józsán a református egyház fejlesztéseként egy másik bölcsőde is épül közeljövőben, ahogy Debrecenben másik két részén, a Tócó-völgyben és a Postakertben is

– fejtette ki.

Papp László polgármester a józsai bölcsőde átadóján

Forrás: Czinege Melinda

Fiatal városrész, sokan költöznek Józsára

Balázs Ákos alpolgármester kiemelte, a fejlesztéssel az volt a céljuk, hogy a józsai családok számára egy olyan helyet teremtsenek, ahová a kisgyermekeiket nyugodt szívvel és jó kezekbe adhatják, ennek fényében épült az az otthonosan, esztétikusan kialakított könnyűszerkezetes épület.

A hat év alatti gyermekek száma folyamatosan ezer fölött van Józsán, ami azt mutatja, hogy sokan költöznek ide és sok fiatal család él itt

– mutatott rá.

Balázs Ákos alpolgármester a józsai fejlesztésekről is beszélt

Forrás: Czinege Melinda

Hozzátette, hogy az elmúlt évek fejlesztései Józsán a jövő generációi számára valósultak meg. Említést tett a Civaqua-programról, a faültetésekről, a nemrég felújított alsó-józsai óvodáról, de kitért arra is, hogy a katolikus egyház egy új óvodáját épített, most egy új iskola épül a szomszédságában, a reformátusok pedig új bölcsődét fognak építeni, valamint a közúthálózati fejlesztésekről is beszélt. – Aki bölcsődét épít és fát ültet, az bízik a jövőben – összegzett végül

Pinczésné Szilágyi Aranka intézményvezető elmondta, hogy a józsai a 13. bölcsőde a Debrecen Egyesített Bölcsődei Intézményében, és remélhetően nemsokára minden csoportszoba megtelik gyermekzsivajjal.