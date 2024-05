Alkotni, teremteni csak lélekkel lehet, s ahogy a vessző fonódik kosárrá, úgy fonódnak az alkotó lelkek is egy közösséggé – vallják a május 18-áig látható tárlat résztvevői.

Mészner Viktória közművelődési szakember, a natúrkozmetikum szakkör vezetője így vallott a mögöttük hagyott időszakról: „igazán izgalmas dolgok és új kihívások elé állított minket ez a közös munka. Szinte mindannyian amatőrként vágtunk bele ebbe a tevékenységbe, így minden alkalom újdonságokat tartogatott nekünk. Megtanultuk a különböző természetes alapanyagok használatát; a gyógynövények, olajok jótékony hatásait, és nem utolsósorban az életünkre gyakorolt pozitív hatásait.”

A szakkör tagjai: Bíró Gyuláné, Ludman Anita, Molnárné Boros Anikó, Nagyné Mocsári Anikó, Tóth Anikó, Vargáné Czibere Márta.

Balogh Károly kosárfonó, népi iparművész „régi motoros” a szakmában, évtizedek óta ismerik munkásságát a település határain túl is. Ezért érthető, ha őt kérték fel a Nádudvaron első ízben elindított vesszőfonás szakkör vezetőjének. Ők termesztett fűzből készítettek fonott tárgyakat, amelyek formavilága, az alkalmazott fonástípusok a tárgyalkotó népi hagyományokból táplálkoznak. A kosarak egyre nehezedő, ugyanakkor mégis ismétlődő technikai elemekből épülnek fel. – Megható volt látni, hogy a maradék vesszőket összegyűjtve önálló munkák is készültek otthon! – tette hozzá örömmel Balogh Károly. A szakkör tagjai: Ludman Anita, Sallai Ildikó, Szombati Ferenc, Vida Lajosné, Zsom Éva Veronika.

Kellő motiváció a folytatáshoz

Nádudvar város polgármestere, Maczik Erika köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy ez a tudás, amit itt nagyon szépen elsajátítottak a szakkörök résztvevői nagyanyáink életében mindennapi tudásként élt, s örömteli, hogy manapság is van kellő érdeklődés a fenntarthatóság irányába mutató dolgokra, s szerencsére Nádudvaron mindig meg tudják találni hozzá a rátermett oktatókat is.

Dobosné Hajdu Anikó, hímző népi iparművészt, közművelődési szakember kiállításmegnyitójában elmondta: maga is több évtizede vezet és mentorál sikerrel szakköröket, ezért is delegálta a Nemzeti Művelődési Intézet őt a megnyitóra. Kiemelte, ennek a kezdeményezésnek a legnagyobb eredménye, hogy az ősi mesterségek visszatanítása által új közösségek jönnek létre, s a program minden szakmai és anyagi támogatás biztosítása. Kellő motivációt jelenthet ez a folytatáshoz is, a további célok és sikerélmények eléréséhez.

A Kabai Mennykő Néptáncegyesület Pacsirták énekcsoportja is színesítette a kulturális programot: Kovács Márta Zsuzsa, Szabó Réka Piroska és Sári Melinda Katalin nyíradonyi népdalokat énekelt.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójának, Szücs-Varga Zsuzsanna köszöntő szavait – „igazolt távollétében” – munkatársa, az est konferansziéja, Tóth Ilona Márta tolmácsolta, kiemelve: a szakkörök résztvevői szabadidejüket feláldozva, munkavégzés mellett dolgoztak és váltak alkotó közösségé.

Tovább édesítette a rendezvényt, hogy – egyedüliként – mindkét szakkört elvégző Ludman Anita, a Mihályhalmi Méhészet tulajdonosa mézkóstolóval is kedveskedett a vendégeknek.