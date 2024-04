Nem mindennap látni olyan repülőgépet a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren, amely még vasárnap érkezett a reptérre, majd hétfő délelőtt állt tovább a városból. A Boeing 737-7BC (BBJ) típusú gépre az egyik helyi Facebook-csoportban hívták fel a figyelmet. A fekete-fehér-bronz színátmenetes festésű gép a Flightradar24 adatai szerint Dohából érkezett Debrecenbe 18.17-kor, majd másnap 10.36-kor szállt fel. Az úti célja az indiai Mumbai, ahová várhatóan este fél 10 előtt nem sokkal fog megérkezni.

A többszínű gép hétfő délelőtt szállt fel Debrecenből

Forrás: Martin Hartland / Jetphotos

Az adatbázis alapján magángépről van szó, amelyet az Air X Charter üzemeltet. A 9H-ELF lajstromjelű Boeing 737-es igazi luxusgép: a társaság honlapja szerint két zuhanyzó és egy hálószoba is van rajta, de utóbbiból is könnyen lehet kettő, ha az utasok igényei ezt kívánják. A fedélzeten gond nélkül le lehet bonyolítani megbeszéléseket is, ehhez tágas helyiség áll rendelkezésre két kényelmes kanapéval és tárgyalóasztallal. A belső fotókat itt lehet megnézni, tényleg impozáns az egész.

A máltai székhelyű társaságot 2011-ben alapították, a Debrecenben is megfordult gép 2022 áprilisa óta a flottájuk része.

Azt nem tudni, most kik utaztak rajta.