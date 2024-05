Mint arról korábban már helyszínekkel és időpontokkal is beszámoltunk, idén is folytatódik az évtizedes hagyományokra építő virágosztás Debrecenben. A Vénkert lakói az elsők között vehetnek részt az akción, hiszen Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere – egyben a körzet önkormányzati képviselője – révén május 15-én a Vénkert két iskolájában is ingyenes virágosztást szerveztek.

Idén is egynyári növényekkel gazdagodhatnak a debreceniek a virágosztás nyomán

Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Az eseményekről természetesen Barcsa Lajos is beszámolt Facebook-oldalán, bejegyzésében aláhúzta, a rossz idő ellenére is hatalmas volt az érdeklődés az akció iránt.