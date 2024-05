A TopoLynx Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara (DE TTK). A felek mind az oktatási, mind a kutatási tevékenységek területén segítik majd egymást, illetve a cég szoftverhozzáférési lehetőséget biztosít a TTK oktatói és hallgatói részére – olvasható az unideb.hu-n. Kun Ferenc, a DE TTK dékánja ismertette: – A kar képzéseinek alapja a világszínvonalú kutatómunka, alapvető követelmény, hogy az élvonalban legyen az intézmény a kutatási területein és eredményeiket beépítsék a kurzusok tematikájába.

A kutatómunka hátterét a minőségi infrastruktúra jelenti, a TTK két laboratóriuma is bekerült a TOP 50 kiváló nemzeti kutatási infrastruktúra közé. Amikor idén megjelent az új pályázati felhívás, felmértük, melyek azok a további tudományterületek, ahol eséllyel pályázhatunk az infrastruktúránkkal erre a megtisztelő címre. A földtudomány bizonyult az egyiknek, amely a térinformatikát is magában foglalja

– hangsúlyozta a dékán.

A kari vezető arról is beszámolt, hogy az egyik kezdeményezői voltak a geoinformatika mesterszak létrehozásának. Idén már a harmadik évfolyam kezdi meg tanulmányait geoinformatika mesterszakon. Az iparági igényeket nagyon jól mutatja, hogy a képzés már a kezdetektől duális formában működik több cég partneri részvételével és második éve már angolul is elérhető.

Versenyképes képzés

A megállapodás aláírásakor az is kiderült: a kar képzési kínálatát az ipar és a tudomány fejlődését követve folyamatosan bővíti, a munkaerőpiac igényeihez igazítja.

– A partnereink igényei a tantárgyi tematikákban is megjelennek, és időről időre felül is vizsgáljuk azokat, ha szükséges, változtatunk, ami egyfajta minőségbiztosítás a cégek részéről. Elmondható, hogy a kar kiterjedt gazdasági kapcsolatrendszerének és gyakorlatorientált képzéseinek köszönhetően az itt végzett hallgatók iránt nagy a kereslet a munkaerőpiacon – mutatott rá Kun Ferenc.

Szabó Szilárd, a TTK Földtudományi Intézet igazgatója elmondta: egy magyar fejlesztésű, nemzetközi szintű és szakmailag különleges szoftverhez kapnak hozzáférési lehetőséget oktatási és kutatási céllal.

A szoftver egyik része lehetőséget biztosít arra, hogy a terepen a telefonunkkal vagy nagy pontosságú GNSS vevővel felméréseket készítsünk, és akár kint a terepen vagy visszatérve a laborokba, asztali számítógépeken térképeket készítsünk és térbeli elemzéseket végezzünk. A hallgatóink számára is nagyon hasznos lesz, ha megtanulják használni, mert arra törekszünk, hogy minél sokrétűbb legyen a rálátásuk a szakmára

– fogalmazott az intézetigazgató.

Világszínvonalú szoftver

A TopoLynx Kft. ügyvezetője, Czimber Kornél örömét fejezte ki, hogy együttműködhet a TTK-val, szoftverükkel segítheti a kar oktatási és kutatási feladatait.

– Több programunk is van, az a szoftver, amelyet most felajánlottunk, éppen illeszkedik az említett kutatói laborba, mert a térinformatikát képes kivinni a terepre, ott adatot gyűjteni, azt behozni és elemezni, ráadásul több platformon is. A jövőben pedig tervezzük, hogy átadjuk a pontfelhő-feldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztésünket is, amely akár a mikrodomborzati vagy hidrológiai elemzéseknél lehet előnyös – taglalta a cégvezető.