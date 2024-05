Pazar községi gyermeknap várta a gyerekeket a csökmői sportpályán május 25-én. Ahogyan már évek óta megszokott, idén is helyi intézmények és civil szervezetek összefogásából valósulhatott meg a rendezvény. A gyermekeket ugrálóvár, falunéző vonatozás és különböző gyermeknapi finomságok is várták. Minden korosztály találhatott magának kedvére való elfoglaltságot, a nap folyamán arcfestés, csillámtetkó, kecskeshow, és gyerekműsorok is szórakoztatták a legkisebbeket.

A tanítványok büfét alakítottak ki a gyermeknapon, hogy segíthessenek a tanáruk kisfiának

Forrás: B.Kiss Andrea

A nap folyamán labdarúgó mérkőzéseket is rendeztek, a nagy pálya egyik felén Darvas-Csökmő gyermekfutball, míg a túloldalon az öregfiúk mérkőzések zajlottak. A kupákat és az okleveleket Nagy Tibor polgármester adta át a meccsek végén, a nap bajnokai a csökmői öregfiúk lettek, akik a Csinosak fantázianévvel szerepeltek a gyermeknapi tornán.

A Csinosak nevet viselő csökmői csapat

Forrás: B.Kiss Andrea

A mérkőzések és a programok közepette ínycsiklandó ételek illata terjengett a levegőben, hiszen két üstben is rotyogott a menü. Az önkormányzat marhapörkölttel kínált meg minden résztvevőt, míg a Csökmői Sólyom Vadásztársaságtól támogatói jeggyel lehetett szarvaspörkölthöz jutni, aminek teljes bevételét jótékony célra ajánlották fel.

A Csökmői Sólyom Vadásztársaság is jótékonykodott

Forrás: B.Kiss Andrea

A Csökmőn tanító Ujhelyi Sándor grafikus tanár kisfia, Bence évek óta súlyos küzdelmet folytat az életéért. Egyszer már összefogott érte a település, és most a gyermeknapon újra bizonyítottak a csökmőiek. A vadászok felajánlott ételéből és a felnőttek falunéző kisvonatra szóló támogatói jegyéből közel félmillió forint gyűlt össze a beteg kisfiú gyógykezelésének támogatására. Közben Ujhelyi tanár úr tanítványai is megmozdultak. A kisfiúk alkalmi büféjéből szintén egy jelentősebb összeg gyűlt még össze a nap végére.